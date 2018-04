Jubel und Sticheleien

Anzeige

Video Sport Kovac mit Frankfurt erneut im Finale: 'Das ist nobelpreiswürdig' Trainer Niko Kovac ist mit Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in Folge ins DFB-Pokal-Finale eingezogen. Während der Kroate den Erfolg als Beleg dafür sieht, dass die Aufregung um seinen Wechsel zu Bayern München die Mannschaft nicht belastet, h Trainer Niko Kovac ist mit Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in Folge ins DFB-Pokal-Finale eingezogen. Während der Kroate den Erfolg als Beleg dafür sieht, dass die Aufregung um seinen Wechsel zu Bayern München die Mannschaft nicht belastet, h

Noch einmal das Endspiel erreichen zu wollen, sei der große Antrieb seiner Mannschaft gewesen, erzählte Kovac auch am Tag danach. „Die Mannschaft hat eine Willensleistung gezeigt, die in der Liga ihresgleichen sucht“, sagte er. „Wenn man etwas erreichen möchte, fängt alles mit dem Denken an. Das Denken gibt das Handeln vor. Und wenn man keinen Traum hat, kann man den auch nicht realisieren. Wir haben das Finale erreicht, weil die Jungs das unbedingt wollten und das in jeder Situation gezeigt haben.“

Nach den schweren letzten Tagen hätte Kovac den Triumphator geben können, doch er verzichtete darauf. Nach dem Schlusspfiff in Schalke stand er am Strafraumeck und schaute stolz auf seine jubelnden Spieler vor der Kurve. Zu den Fans gehen wollte er nicht. Er überließ die Bühne seinen Profis. Vielleicht befürchtete er auch Anfeindungen.

Später ließ er seine Genugtuung über den Sieg aber durchblicken. „Ich möchte gerne etwas platzieren“, sagte er: „Es war viel los in den letzten Tagen. Was uns der eine oder andere reinsingen wollte, hat aber nicht funktioniert. Wir sind die Eintracht, das hat man heute gesehen.“

Auch Hübner stellte sich schützend vor Kovac. „Ich kann sagen, dass Niko immer die Wahrheit gesagt hat. Er ist ein ganz aufrechter Mensch“, sagte der Sportdirektor. „Er muss Anfeindungen erleben, die nicht gerecht und fair sind. Auch wenn die Enttäuschung da ist, muss man an den Menschen denken.“

Jovic soll fest verpflichtet werden

Der Erfolg von Schalke, den Luka Jovic mit einem Hackentor ermöglichte (75.), dürfte die große Unruhe in Frankfurt etwas eindämmen. Die Europacup-Qualifikation über die Bundesliga bleibt das große Ziel, die feste Verpflichtung des bislang nur von Benfica Lissabon ausgeliehenen Jovic will die Eintracht ebenfalls angehen. Und auch gegen die Bayern rechnet sich die Eintracht etwas aus. „Wir spielen gegen einen übermächtigen Gegner“, sagte Hübner: „Aber wir werden alles geben, damit wir den Pott holen.“ Und Bobic versprach: „Wir können nicht davon ausgehen, dass wir sie schlagen. Aber wir werden eklig sein.“

Info: Video unter morgenweb.de/fussball

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018