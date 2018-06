Kleine Demo für Alex Meier

Anzeige

Frankfurt.Rund 400 Fans von Eintracht Frankfurt haben am Sonntag für den Verbleib ihres Fußball-Idols Alexander Meier demonstriert. Initiator Marco Russo hatte auf 2000 bis 2500 Teilnehmer gehofft. „Er stand immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So einen Typ brauchen wir – auch in Zukunft. Für diese Überzeugung sind wir hier“, sagte er auf der Kundgebung vor dem Waldstadion, der Heimstätte des Fußball-Bundesligisten. Russo sprach von einem „Unding, ihn einfach so fallen zu lassen“.

Stürmer Alex Meier spielte 14 Jahre für die Eintracht und wurde von den Fans als „Fußball-Gott“ verehrt. Plakate wie „Alex Meier, ohne Dich ist alles doof“ oder „Vereinstreue, Loyalität und Werte – Alex Meier“ illustrierten den Stellenwert des inzwischen 35-jährigen Torjägers.

Nach der abgelaufenen Saison hatte der Bundesliga-Torschützenkönig von 2015, der in 379 Pflichtspielen insgesamt 137 Tore schoss, keinen neuen Vertrag als Spieler beim Bundesligisten und DFB-Pokalsieger erhalten. Eine Online-Petition für einen „Neuen leistungsbezogenen Vertrag für Alex Meier Fußball-Gott“ fand bis Sonntagabend knapp 1300 Unterstützer.