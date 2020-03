Kostic bittet um Verzeihung

Frankfurt.Schiedsrichter Felix Zwayer nahm sich Zeit. Viel Zeit. Fast fünf Minuten dauerte es, bis der Unparteiische aus Berlin nach intensiver Sichtung der Videobilder zu dem Entschluss kam, dass der Bremer Ludwig Augustinsson den Ball im Kopfballduell mit Frankfurts Timothy Chandler leicht mit der Faust berührt hatte. Den folgenden Handelfmeter verwandelte André Silva in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:0 für die Eintracht (45.+5).

„Das war die Schlüsselszene und sicher ein wenig glücklich für uns“, urteilte Frankfurts Trainer Adi Hütter, nachdem sein Team durch Daichi Kamadas zweites Tor (60.) mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Werder ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen war. Zwei Meter weiter schien Hütters in dieser Saison offensichtlich vom Glück verlassener Kollege Florian Kohfeldt der Verzweiflung nahe. „Mit so etwas kann ich schwer leben“, klagte der 37-Jährige über eine Entscheidung, die regelkonform war. Aber entspricht die in Deutschland gängige überkorrekte Praxis des Videobeweises auch dem Geist des Fußballs?

Kohfeldt bezweifelt das. „Kein Mensch im Stadion, kein Mensch am Fernseher, kein Mensch auf dem Platz, ob Eintracht-Trikot oder Werder-Trikot, hat sich darüber beschwert. Dann gab es eine forensische Suche nach einem Fehler und bei der achten oder neunten Wiederholung kann man sehen, das Ludo mit der Hand am Ball ist“, klagte der Bremer Coach. Selbst der direkt in die zentrale Szene verwickelte Chandler gab hinterher zu Protokoll, er habe nicht gemerkt, dass eine Hand im Spiel gewesen sein soll.

Hopp-Proteste bleiben im Rahmen

Die verglichen mit ihren letzten Auftritten in der Liga halbwegs stabil wirkenden Bremer konnten sich deshalb mit gewissem Recht benachteiligt fühlen. Allerdings lieferte die Eintracht auch einen heißblütigen Pokalauftritt ab, der die Hessen trotz einiger spielerischer Defizite zum verdienten Sieger machte. „90 Minuten Leidenschaft, Kampfkraft und Wille“, hatte Coach Hütter gesehen. Mittelfeld-Abräumer Stefan Ilsanker, der den Platz schwer versehrt mit einem „Turban“ und einer Schnittwunde unter dem linken Auge verließ, sei für diese tadellose Mentalität das „Sinnbild“ gewesen.

In K.o.-Spielen, das hat die Eintracht in den vergangenen anderthalb Jahren im DFB-Pokal und der Europa League mehrfach bewiesen, kann diese rohe Wucht fast jeden Gegner in die Knie zwingen. „Es ist schon verrückt“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Die Frankfurter würden solche Alles-oder-nichts-Duelle und deren Atmosphäre „einfach lieben“.

Es hätte ein rundum gelungener Abend für die Eintracht werden können. Die Proteste der eigenen Fans in der Hopp-Debatte blieben im gewünschten Rahmen des Anstands, nach dem Einzug ins Europapokal-Achtelfinale ist das dritte Pokalendspiel in Berlin nur noch einen Sieg entfernt. Doch in der Nachspielzeit, die Partie war längst entschieden, ließ sich Filip Kostic zu einer echten Eselei hinreißen. Er trat Bremens Ömer Toprak weit in der gegnerischen Hälfte von hinten übel in die Wade. An Zwayers Entscheidung, sofort Rot zu zücken, gab es nichts zu rütteln. Der erste Verdacht auf einen Wadenbeinbruch beim Werder-Verteidiger bestätigte sich zum Glück nicht, Toprak erlitt eine Riss-Quetschwunde, die genäht wurde.

Kostic bat direkt nach dem Schlusspfiff in der Bremer Kabine um Verzeihung und meldete sich am Donnerstag noch einmal zu Wort: „Lieber Ömer, ich möchte mich für das Foul an dir noch mal entschuldigen“, war im Instagram-Aufritt des Serben zu lesen. „Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Gott sei dank ist es nicht so schlimm wie zunächst befürchtet.“

Dennoch fehlt der beste Frankfurter Feldspieler dieser Saison der Eintracht sowohl im Halbfinale als auch in einem möglichen Endspiel. „Das ist natürlich bitter für uns, denn Filip ist ein Schlüsselspieler“, sagte Coach Hütter, nahm seinen Linksaußen aber in Schutz: „Er ist sicher niemand, der absichtlich Foul spielt.“ Auch Kohfeldt akzeptierte die Entschuldigung. „Es war keine kluge Aktion, aber ich möchte Filip nicht in die Ecke stellen“, sagte der Bremer Coach. Viel mehr ärgerte sich Kohfeldt über die ominösen fünf Minuten, nach denen Zwayer auf Handelfmeter entschied.

