Kovac nimmt Mannschaft in die Pflicht

Frankfurt.Vor vier Jahren spielte Eintracht Frankfurt zuletzt in einem Europapokal-Wettbewerb mit. Der Kapitän hieß damals Pirmin Schwegler. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) kehrt der Schweizer mit seinem neuen Verein Hannover 96 in die Commerzbank Arena zurück. „Es war eine schöne Zeit in einem Verein mit einem sehr begeisterungsfähigen Umfeld“, sagte der 30-Jährige dem „Kicker“ über seine fünf Jahre in Frankfurt. Die Generation um Schwegler, Sebastian Rode oder Kevin Trapp hat der heutigen Eintracht schon einmal vorgemacht, dass man auch als Außenseiter unter den besten Sechs der Fußball-Bundesliga landen kann.

Im März 2018 ist die Eintracht erneut auf Europacup-Kurs, nach 24 von 34 Spieltagen steht sie sogar auf einem Champions-League-Platz. Auch Trainer Niko Kovac betonte am Freitag vor dem Hannover-Spiel noch einmal: „Das, was wir bisher erreicht haben, ist gut. Wir können jetzt nur noch gewinnen.“

Nie zwei Spiele in Folge verloren

Um sich in der Spitzengruppe der Liga behaupten zu können, müsse seine Mannschaft aber erst einmal „Wiedergutmachung“ für ihren Auftritt beim 0:1 in Stuttgart betreiben. „Die Mannschaft weiß, dass sie in Stuttgart versagt hat“, meinte Kovac. „Ich erwarte morgen auf jeden Fall eine Reaktion. Das, was wir letzte Woche gezeigt haben, wird morgen nicht noch einmal passieren.“