Kovac rechnet mit Rotation

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Cheftrainer Niko Kovac (Bild) will sich vor dem Auftritt bei seinem zukünftigen Arbeitgeber FC Bayern München nicht verrückt machen lassen. „Mir geht es sehr gut“, sagte der 46-Jährige zwei Tage vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim deutschen Rekordmeister. „Wir haben am Wochenende ein Spiel in München. Doch was wichtig ist, ist die Eintracht und wir haben eine Aufgabe.“

Nachdem die Frankfurter keines der vergangenen 13 Bundesliga-Spiele an der Isar gewinnen konnten, sei das einzige, was ihn interessiert: „Wie können wir die Bayern schlagen oder einen Punkt holen?“, meinte Kovac sichtlich gut gelaunt. Selbst für einen designierten Bayern-Coach ist das kein leichtes Unterfangen, zumal die Hessen seit Beginn ihrer Erstliga-Zugehörigkeit nur dreimal in München siegten.

Keinen Vorteil verspricht er sich davon, dass die Bayern nach dem 1:2 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gegen Real Madrid wohl Stammkräfte schonen und kräftig durchrotieren werden, um drei Tage später in der Rückpartie noch den Einzug in das Endspiel zu schaffen.