Dass Kovac seine Ausstiegsklausel bei der Eintracht genutzt, sich nach eigener Aussage mit den Bayern innerhalb eines Tages geeinigt und die Frankfurter Verantwortlichen dabei übergangen hat – all das wollte er nicht mehr kommentieren. Dass sein Gesicht in den vergangenen Tagen in allen Medien zu sehen war? „Nett“, meinte er schmunzelnd und eher ironisch: „Stark.“ Kapitän David Abraham betonte angesichts des Rummels um den Trainer: „Ein Einfluss auf unsere Leistung ist nicht da.“ In der Kabine gehe es „sehr ruhig, gelassen und professionell zu“, berichtete der Abwehrchef. Die Mannschaft würde die Entscheidung von Kovac „akzeptieren und respektieren“.

Dennoch könnte Kovac bei seinem Abgang aus Frankfurt mit leeren Händen dastehen, wenn die Eintracht das Pokalfinale am 19. Mai in Berlin verpasst und auch noch die Europa-League-Teilnahme verspielen sollte. Der langjährige Bundesliga-Profi und sein Assistent und Bruder Robert wollen ihre Bilanz in Frankfurt in jedem Fall eher als Gesamtkunstwerk sehen, wenn sie sich verabschieden. „Es ist nicht so, dass wir zwei Jahre hier Däumchen gedreht und nichts erreicht haben“, betonte der Chefcoach.

Der letztjährige Pokalfinalist (1:2 gegen Dortmund) muss in Gelsenkirchen auf Angreifer Ante Rebic (Muskelfaserriss in der Wade) verzichten. Dafür könnte Luka Jovic stürmen und Kevin-Prince Boateng ins Mittelfeld zurückrücken. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018