Kräftemessen mit Klinsmann als besonderer Anreiz

Frankfurt.Diese Ansetzung kommt Eintracht Frankfurt gerade recht. Abendspiel, Flutlicht, 50 000 Fans und als Gegner kein Geringerer als der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann mit Hertha BSC: Der Start des 14. Spieltags wird bei den Hessen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gewiss ein bisschen Europapokal-Feeling auslösen. „Wir müssen auch gegen Hertha versuchen, mit Power, Überzeugung und Mut zu agieren. Wir müssen den Bock umstoßen, dass das Ergebnis auf unserer Seite steht“, sagte Trainer Adi Hütter, der nach drei Bundesliga-Niederlagen am Stück unbedingt wieder als Sieger vom Feld gehen möchte.

Das furiose 5:1 gegen die Bayern, das Niko Kovac in München schließlich den Job kostete, liegt nur einen Monat zurück, ist gefühlt aber eine Ewigkeit her. Seitdem prägten unglückliche Niederlagen und gleich drei Platzverweise in drei Spielen bei der Eintracht den Herbst. „Wir schauen, dass wir wieder ein Spiel zu elft beenden“, sagte Hütter, nachdem David Abraham, Dominik Kohr und Gelson Fernandes jeweils vorzeitig gehen mussten. Die Niederlagen in Freiburg (0:1), gegen Wolfsburg (0:2) und in Mainz (1:2) seien auch diesem Umstand geschuldet.

Hasebe kehrt zurück

„Es sind Nuancen, die den Unterschied machen“, sagte der Trainer. Wenn diese Nuancen aber ständig fehlen, droht die SGE das Saisonziel erneuter Europa-Einzug aus den Augen zu verlieren. Der Rückstand beträgt inzwischen fünf Punkte, als Rivalen gehandelte Teams wie Mönchengladbach und Schalke spielen derzeit in einer anderen Liga. „Wir müssen versuchen, bis Weihnachten so viele Punkte wie möglich zu machen“, kündigte Hütter an. Die Wende soll es nun gegen Klinsmann geben, der mit Hertha auf seinen ersten Sieg wartet und inzwischen auf Relegationsrang 16 gelandet ist – und damit noch größere Sorgen hat als die Eintracht. „Jürgen Klinsmann legt sehr viel Wert auf Disziplin und taktische Ruhe“, befand Hütter, der den Ex-Bundestrainer zufällig im Frühling in einem Frankfurter Restaurant getroffen hat.

Personell kann die Eintracht wieder auf Abwehrchef Makoto Hasebe zurückgreifen, der zuletzt in Mainz fehlte. Er dürfte am Freitag gleich wieder in die Mitte der Dreierkette rücken. Dagegen nicht zur Verfügung stehen werden die gesperrten Kohr und Kapitän Abraham sowie Stürmer Bas Dost, der wegen einer Leistenverletzung bis zum Ende des Jahres aussetzen muss. „Er bekommt immer mehr Schmerzen. Wir haben ihn jetzt einmal rausgenommen, um alles zu tun, dass er wieder fit wird“, erklärte Hütter. dpa

