Kritik am Montagspiel

28.01.2018 Hessen, Frankfurt am Main: Axel Hellmann, Vorstandsmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG, spricht bei der Mitgliederversammlung des Vereins. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © dpa-avis, Frank Rumpenhorst, dpa

Frankfurt.Am Montag spielt Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig. Axel Hellmann (Bild), Vorstandsmitglied von Eintracht Frankfurt, hält nicht viel von dieser Terminierung. Das hat er in der Sendung „Heimspiel!“ im Hessischen Rundfunk deutlich gemacht: „Wir haben in der Bundesliga im Moment einen Zielkonflikt. Der Montag ist das Ergebnis der Sicherung des Amateursports, um aus

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1587 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.02.2018