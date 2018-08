Mit Kovac im Angriffsmodus

Anzeige

Video Sport Kovac nach Supercup-Gewinn: 'Hoffe, dieser Titel stärkt uns' Der neue Trainer Niko Kovac hat Rekordmeister Bayern München an alter Wirkungsstätte zum ersten Titel der Saison geführt. Beim DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt gewann der Meister am Sonntag den Supercup mit 5:0. Der neue Trainer Niko Kovac hat Rekordmeister Bayern München an alter Wirkungsstätte zum ersten Titel der Saison geführt. Beim DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt gewann der Meister am Sonntag den Supercup mit 5:0.

Hradecky-Nachfolger Rönnow erlebte einen ganz furchtbaren Einstand. Patzer vor dem 0:2 und dem 0:4 sowie eine nicht gerade souveräne Körpersprache weckten sogar bereits ernsthafte Zweifel an seiner Bundesliga-Tauglichkeit. „Frederik war verletzt. Er kann noch nicht so weit sein. Er ist ein Torwart mit Talent, auf den wir uns verlassen und dem wir vertrauen“, verteidigte Hütter den Dänen.

Überhaupt ist der aus Bern an den Main gekommene Österreicher davon überzeugt, dass die Klatsche gegen die Bayern „ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit“ gewesen sei. „Man muss auf den ersten zwanzig Minuten aufbauen“, empfahl er. So lange hatte die Eintracht gegen den Meister ein 0:0 gehalten, bevor die Lücken immer größer wurden.

Lewandowski blüht auf

Einen überaus angenehmen Abend an seiner alten Wirkungsstätte erlebte indes Kovac. Der kroatische Trainer hatte auf das seit Jahren bewährte Bayern-Fundament um Neuer, Ribery, Robben, Müller oder Lewandowski gesetzt – das genügte, um einen schwachen Gegner abzufertigen. Vor allem der polnische Angreifer Robert Lewandowski, der offen mit einem Tapetenwechsel geliebäugelt hatte, blühte mit drei Treffern regelrecht auf. „Er ist ein Weltklassestürmer, das hat er heute wieder bewiesen“, meinte Kovac, der den 29-Jährigen in zwei Gesprächen offenbar wieder auf Linie gebracht hat. „Ich habe ihm gewünscht, dass er explodiert, so wie er es getan hat. Ich bin sehr glücklich darüber“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Vom Frust nach dem frühen Ausscheiden bei der WM war weder bei Lewandowski noch bei den deutschen Nationalspielern etwas zu bemerken – auch wenn etwa Mats Hummels zu Protokoll gab, dass das Debakel von Russland wohl noch sehr lange an ihm nagen werde. Dennoch: Die Bayern befinden sich schon wieder im Angriffsmodus. „Wir wollten heute ein Zeichen setzen. Die Motivation ist bei allen sehr hoch. Wir wollen so weitermachen“, sagte Thomas Müller. Die Konkurrenz in der Liga kann den Münchner Auftritt im Supercup durchaus als Drohung auffassen. Wenn die Bayern ihre Normalform erreichen, sind sie zumindest national weiterhin das Maß der Dinge – Zenit hin, Zenit her.

Der frische Wind, den Kovac in den Süden mitgebracht hat, tut dem Rekordmeister offenbar gut. „Wir haben jetzt einen Plan und sind auf einem guten Weg“, bekannte Abwehrspieler Niklas Süle. Und Salihamidzic lobte: „Der Trainer gibt der Mannschaft viele Dinge mit auf den Weg. Er ist sehr akribisch, sehr fleißig. Die Jungs sind gut drauf.“

Das sieht im Lager der Eintracht komplett anders aus. Im DFB-Pokal am kommenden Samstag bei Regionalligist Ulm gilt es für die Hessen nun schon, die erste handfeste Krise dieser Saison abzuwenden – eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt.

Info: Video unter morgenweb.de/fussball

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018