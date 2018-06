Müller zur Eintracht

Anzeige

Frankfurt.DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat sich in der Offensive verstärkt. Von Bundesliga-Absteiger Hamburger SV wechselt Nicolai Müller ablösefrei an den Main. Er erhält einen Vertrag bis 2020 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der zweifache Nationalspieler spielte bereits im Nachwuchs fünf Jahre bei den Hessen, ehe er über Greuther Fürth, SV Sandhausen und den FSV Mainz 05 zum HSV wechselte, bei dem er in den vergangenen vier Jahren zweimal bester Scorer war.

„Nicolai ist ein gestandener Bundesliga-Profi, der perfekt zu uns passt“, erklärte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. „Er ist schnell und vielseitig in der Offensive einsetzbar, dazu charakterlich ein Supertyp. Auch seine Verletzung ist komplett ausgeheilt“. Müller konnte vergangene Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses beim Torjubel lediglich zwei Begegnungen absolvieren.

Insgesamt bestritt Müller für Mainz und Hamburg 164 Bundesliga- Spiele und erzielte dabei 37 Tore. „Heute ist ein schöner Tag für mich, weil ich immer Fan von Eintracht Frankfurt geblieben bin“, sagte der 30-Jährige. „Hier ist in den vergangenen Jahren einiges gewachsen und ich möchte meinen Beitrag zu weiteren Erfolgen leisten. Ich kann es kaum erwarten, wieder für die Eintracht aufzulaufen.“ red (Bild: dpa)