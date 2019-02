Nicht so richtig glücklich

Frankfurt.Über den sinkenden Wert des Unentschiedens in Zeiten der Drei-Punkte-Regel ließen sich ganze fußballphilosophische Abhandlungen schreiben. Eintracht Frankfurt erfährt die Folgen der einschneidenden Änderung, die in der Fußball-Bundesliga zur Saison 1995/1996 eingeführt wurde, in diesem Kalenderjahr am eigenen Leib. Das leistungsgerechte 1:1 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach gestern Nachmittag war bereits das vierte Liga-Remis der Hessen in Serie. Die Eintracht bleibt damit in der Rückrunde zwar ungeschlagen, gewann aber in 2019 auch erst einmal (3:1 gegen Freiburg) – und tritt damit im Kampf um die internationalen Plätze ein wenig auf der Stelle.

„Unentschieden machen dich nicht so froh und richtig glücklich“, gestand Vorstandschef Fredi Bobic nach intensiven 90 Minuten, in denen der Gladbacher Denis Zakaria (82.) die Frankfurter Führung durch Danny da Costa (45.) egalisiert hatte. Mit Blick auf das schwere Programm der vergangenen Wochen sei Unzufriedenheit aber fehl am Platze. „Wir haben Dortmund, Gladbach, Leipzig und Bremen gehabt. Das sind Spiele, die kannst du auch verlieren“, sagte Bobic. Der späte Gladbacher Ausgleich schmeckte dem Eintracht-Macher verständlicherweise aber dennoch nicht: „Wir können mit dem Punkt leben, auch wenn wir das dreckige 1:0 gerne mitgenommen hätten.“ Auch Trainer Adi Hütter trauerte dem knapp verpassten Dreier hinterher: „Ein Sieg hätte uns sicher gut getan. Mit den Unentschieden kommen wir nicht großartig weiter.“

Europa League wirkt nach

Die Reise in die Ukraine mit dem Europa-League-Spiel bei Schachtar Donezk am späten Donnerstagabend mit nur 52 Stunden Regenerationszeit und der große Temperaturunterschied zwischen dem strengen Frost im Osten Europas und dem frühlingshaften Wetter hierzulande hatte bei den Frankfurtern sichtbare Spuren hinterlassen. In der ersten Halbzeit hatte die Eintracht riesige Probleme mit dem Tabellendritten, vor allem Lars Stindl genoss viel zu viele Freiheiten. Sebastian Rode (Wadenblessur) fehlte als Lückenschließer im defensiven Mittelfeld.

Die Gladbacher waren klar das bessere Team, verpassten aber die verdiente Führung – zum Beispiel, als Zakaria völlig frei vor Kevin Trapp den Fuß des Frankfurter Torhüters anschoss (25.). „In der ersten Halbzeit war für uns deutlich mehr drin, da hatten wir viel mehr klare Chancen“, sagte Borussias Weltmeister Christoph Kramer hinterher. Stattdessen gingen die Hessen mit einem 1:0 in die Kabine. Nach einer kurz ausgeführten Ecke und einem Schuss Jonathan de Guzmans kam da Costa in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Mittelstürmerposition an den Ball und vollstreckte handlungsschnell.

Eine fast geschenkte Führung, die sich die Hessen im zweiten Durchgang aber mehr und mehr verdienten. „Wir haben eine unglaubliche Mentalität gezeigt und gefightet“, lobte Bobic. Vor allem Ante Rebic drehte auf, die Defensive wirkte viel geordneter und ließ die Gladbacher kaum noch zur Entfaltung kommen. Der erhoffte erste Saisonsieg gegen ein Top-Team schien nahe, doch dann passte Abwehrchef Makoto Hasebe bei einem Vertikalpass von Tobias Strobl auf Zakaria nicht auf, und Trapp ließ den haltbar aussehenden Abschluss des Schweizers zum 1:1 passieren (82.). „Es gibt so Tage, da holst du den auch raus. Er rutscht ihm unten durch, davor hat Kevin uns aber mit einigen Super-Paraden im Spiel gehalten“, wollte Bobic den Schlussmann nicht zu sehr in die Kritik nehmen. Am Ende hatten die Frankfurter sogar noch Glück, dass der eingewechselte Josip Drmic in der vierten Minute der Nachspielzeit freistehend den Ball nicht richtig traf, statt aus zehn Metern zum Gladbacher Siegtreffer einzuschießen. Manchmal besitzt ein Unentschieden eben doch einen nicht zu unterschätzenden Wert – am Donnerstag im Europa-League-Rückspiel gegen Donezk würde der Eintracht auch ein 0:0 oder 1:1 zum Weiterkommen reichen.

