Niko Kovac will gegen Mainz fünften Platz verteidigen

Frankfurt.Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 – das ist nicht Dortmund gegen Schalke. Oder Hamburg gegen Bremen. Oder Frankfurt gegen Offenbach. Das Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga strahlt nicht aus sich selbst heraus, es gibt keine große Rivalität zwischen beiden Vereinen und auch keine lange gemeinsame Geschichte. Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz ist in Mainz geboren, hat in Mainz gespielt und wohnt seit einigen Jahren ganz in der Nähe des Eintracht-Stadions in Frankfurt. Viel mehr Verbindungen gibt es zwischen den beiden Clubs aber nicht.

Trotzdem schaffen es beide Clubs immer wieder, ihr Nachbarschaftsduell mit einer sportlichen Brisanz aufzuladen. So auch an diesem Samstag (15.30 Uhr): Frankfurt spielt um einen Champions-League-Platz, Mainz gegen den Abstieg. „Das Spiel ist ganz wichtig für uns. Wir wollen mit einem Sieg in die Länderspiel-Pause gehen“, sagte Frankfurt-Trainer Niko Kovac. „Wir sind Fünfter, andere wollen uns einholen.“

In den vergangenen Jahren war die Konstellation ähnlich spannend: 2016 wäre die Eintracht mit Sicherheit abgestiegen, wenn sie nicht kurz vor Schluss ein Glückstor zum 2:1 gegen Mainz geschossen hätte. Es war der Anfang einer Aufholjagd unter dem damals noch neuen Trainer Kovac. 2017 drohte Mainz 05 am vorletzten Spieltag auf den Relegationsplatz zurückzufallen, doch im Derby gegen Frankfurt machte die Mannschaft aus einem 0:2-Rückstand noch einen 4:2-Sieg.