Pech und ein bisschen Unvermögen

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Traum von der Rückkehr auf die europäische Bühne hat beim Bundesliga-Auftakt einen empfindlichen Dämpfer bekommen. „Wir waren zu wenig entschlossen. Jeder hat am Ende versucht, etwas Besonderes zu machen, anstatt ruhig zu bleiben“, kritisierte Eintracht Trainer Adi Hütter nach dem 1:1 (0:0) am Samstag gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld. Ein Gewinn war dagegen, dass erstmals wieder 6500 Zuschauer im Deutsche Bank Park zugelassen waren – und nach Kräften für Stimmung sorgten.

„Für uns alle war das ein tolles Erlebnis. Man sieht auch die Sehnsucht der Zuschauer, dass sie wieder Fußball sehen wollen“, stellte Sportvorstand Fredi Bobic fest. Der Blick auf das Spielfeld begeisterte ihn hingegen angesichts eines kleinen Festivals an ausgelassenen, zum Teil hundertprozentigen Chancen nicht so. „Man muss die Bälle auch mal reinmachen“, klagte der Ex-Nationalstürmer. Dies gelang nur einmal: Nach der Führung für die Arminia durch Cebio Soukou (51. Minute) konnte André Silva (62.) ausgleichen.

Bas Dost, sein Partner im Angriff, war verärgert über den fahrlässigen Umgang mit den vielen Tormöglichkeiten – und auch über sich selbst. „Wir hatten in der ersten Halbzeit drei, vier hundertprozentige Chancen. Da müssen wir einen reinmachen“, schimpfte der 31-jährige Niederländer. Immerhin gab er die Vorlage für Silvas neunten Treffer nach der Corona bedingten Liga-Pause und dem Re-Start der vergangenen Saison. An dem vom AC Mailand nach einer Ausleihe fest verpflichtete Portugiesen dürfte man am Main noch viel Freude haben.

Hütter: „Verdienter Punkt“

Auch Kevin Trapp bemängelte die Torausbeute. „Wir haben über weite Strecken gut gespielt“, befand der Nationalkeeper. „Positiv war, dass wir viele Chancen herausgespielt haben, negativ, dass wir sie nicht genutzt haben.“ In die Kategorie Pech fiel zudem noch der Kopfball von Martin Hinteregger (48.). Der Ball prallte an die Unterkante der Latte und sprang wieder ins Feld zurück. „Jetzt müssen wir das Positive aus dieser Partie ziehen. Ich hoffe, dass es weiter bergauf geht“, meinte Mittelfeldspieler Sebastian Rode.

Dramatisieren wollte auch der Sportchef den etwas verpatzten Auftakt nicht. „Ich weiß, dass es Phrasen sind, aber wir haben noch 33 Spieltage und die Saison ist lang“, sagte Bobic und hofft auf mehr Schlagkraft am Freitag (20.30 Uhr) bei Hertha BSC. „In Berlin wollen wir uns die Punkte wiederholen.“

Am Ende kann die Eintracht auch ein wenig froh sein, dass es gegen die Rückkehrer aus Bielefeld nicht ganz schief gelaufen ist. Immerhin lenkte Danny da Costa nach einer Ecke des Gegners den Ball gegen den eigenen Pfosten (24.). Und unmittelbar vor dem Ausgleichstor der Eintracht hatte das Arminia-Sturmduo Fabian Klos und Soukou die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Deshalb hatte Hütter allen Grund zuzugeben: „Es ist ein verdienter Punkt für die Arminia.“ dpa

