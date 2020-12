„Punkt fühlt sich wie Niederlage an“

Frankfurt.Adi Hütter war traurig, verärgert und zufrieden zugleich. Die Bewertungen und Gefühle des Cheftrainers von Eintracht Frankfurt waren nach der Fußball-Bundesligapartie gegen Borussia Mönchengladbach unentschieden wie das 3:3 (3:1). „Wir ärgern uns über das Ergebnis, weil wir eine tolle Leistung gezeigt haben“, sagte der 50 Jahre alte Österreicher. „Mit dem Punkt können wir leider nicht zufrieden sein. Es ist aber klasse, wie die Mannschaft aufgetreten ist.“

Klasse ja, clever nein. Nach der Führung durch einen Freistoß von Lars Stindl (14. Minute) hatten die sichtbar auch durch die Champions League ausgelaugten Gäste bis kurz vor Ende der turbulenten Partie nichts mehr zu bieten. Da stand es durch die Tore acht und neun von André Silva (22./Handelfmeter, 24.) sowie einen Treffer von Aymen Barkok (32.) 3:1 für die Eintracht, die den ersten Sieg nach acht Spielen schon sicher glaubte. „Wir hätten den Vorsprung über die Zeit retten müssen“, monierte Sportdirektor Bruno Hübner.

Stindl sorgt für Frust

Stattdessen agierten die Frankfurter nach der Gelb-Roten Karte für Kapitän David Abraham (81.) höchst ungeschickt. Besonders Barkok, der bei seinem Tor mit technischer Perfektion durch die Borussia-Abwehr getanzt war. Der Deutsch-Marokkaner verursachte in der 90. Minute gegen den bulligen Gäste-Stürmer Breel Embolo einen Strafstoß. „Die Situation vor dem Elfmeter muss er einfacher klären und den Ball wegschlagen“, kritisierte Hütter.

Gladbachs Kapitän Stindl verwandelte vom Punkt und köpfte Sekunden vor dem Abpfiff auch noch das 3:3. Damit stellte der Routinier die Partie auf den Kopf. „Am 3:2 tragen wir selbst schuld, weil wir vor dem Elfmeter den Ball verlieren. Auch die Szene vor der Gelb-Roten Karte ärgert mich, weil wir die Aktion, bevor Embolo nach einer leichten Berührung von Abraham zu Fall geht, früher hätten unterbinden können. Ich bin überzeugt, dass wir mit David auf dem Platz gewonnen hätten. Er hat überragend gespielt und für zwei Fouls zwei Gelbe Karten gesehen“, ärgerte sich Hütter. „Es fühlt sich zwar wie eine Niederlage an, ist aber trotzdem ein Punkt“, meinte der Coach. „Auch wenn wir uns die letzten beiden Gegentore selbst ankreiden müssen, haben wir außer in den ersten zehn Minuten eine absolut tolle Leistung gesehen.“

Auch der Doppel-Torschütze Silva war nach dem Last-Minute-Remis frustriert. „Wir fühlen uns richtig schlecht und sind sehr enttäuscht“, sagte der portugiesische Angreifer. Barkok pflichtete ihm bei: „Wir sind alle sehr frustriert, sauer und wütend. Wir hätten uns alle diesen Sieg gewünscht, der auch verdient gewesen wäre.“

Bei Frankfurts Offensivmann Amin Younes saß der Frust ebenfalls tief: „Das Ergebnis ist eine riesen Enttäuschung und fühlt sich wie eine Niederlage an. Wenn man so viel Aufwand betreibt, es gegen eine starke Mannschaft gut macht und in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert, ist das schwierig zu analysieren.“ Doch der 27-Jährige hatte auch viel Positives gesehen. „Über weite Strecken war es ein tolles Spiel. Wir waren in den Zweikämpfen, körperlich da, auch fußballerisch und haben tolle Tore erzielt“, meinte er und ergänzte mit Blick auf das Endergebnis: „Einfach schade.“

Letzte Chance Augsburg

Nach einer Serie von nun neun sieglosen Spielen droht die Eintracht mit einer Mini-Krise in die Winterpause zu gehen. Abgewendet werden kann diese am Samstag beim FC Augsburg. „Es macht Spaß, wie die Mannschaft gespielt hat“, sagte Hütter. „Ein Kopfproblem sehe ich nicht, sonst würde die Mannschaft unglaublich frustriert auftreten. Sie ist intakt. Es ist aber an der Zeit, ein Spiel zu gewinnen.“ Zeit ist es auch, in der Winterpause wieder etwas Kraft zu tanken. Allerdings bleiben nur wenige Tage in der durch die Coronavirus-Pandemie komprimierten Saison. Bereits am 28. Dezember geht es für die Eintracht-Profis weiter. „Es ist notwendig, dass die Spieler im Kreis der Familie mal abschalten“, sagte Hütter. Dass seine Spieler da über die Stränge schlagen, erwartet er nicht: „Im Grunde sind es tolle Profis, die auch vom Gewicht zu hundert Prozent wieder da sein werden.“ dpa/red

