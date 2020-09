Frankfurt.Die internationalen Festspiele machen für mindestens ein Jahr einen Bogen um Frankfurt. Der ortsansässige Fußball-Bundesligist Eintracht hat sich nach teils spektakulären Auftritten in dieser Saison nicht für den Europapokal qualifiziert. Diese unfreiwillige Abstinenz soll aber schnell wieder beendet werden – die Hessen wollen nach zuletzt Platz 9 wieder die Top-Plätze angreifen. „Das kann eine geile Saison werden“, sagt Stürmer Bas Dost.

Was spricht dafür, dass die Eintracht, wieder um Europa mitspielt?

Im Gegensatz zur Vorsaison, als der Verlust der kompletten stürmenden Büffelherde um Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller zu verkraften war, ist die personelle Fluktuation diesmal gering. Trainer Adi Hütter kann auf eine gewachsene Mannschaft zurückgreifen, die im Gegensatz zu den vergangenen Jahren unter der Woche trainieren und regenerieren kann. „Es tut uns gut, nicht international zu spielen“, sagt Mittelfeld-Mann Dominik Kohr. Man habe in der vergangenen Saison selbst gemerkt, wie sehr die vielen Reisen und die Spiele schlauchen. „Gegen Ende der Hinrunde haben uns die Körner gefehlt.“ Kohr formuliert hohe Ziele: „Ich denke, wir sollten die internationalen Plätze angreifen. Das ist mit diesem Kader auch möglich.“

Mit welchen Problemen sieht sich Coach Hütter konfrontiert?

Die Eintracht war in der vergangenen Saison eine Wundertüte – es ging wie in einer Achterbahn auf und ab. Auf das furiose 5:1-Spektakel gegen den FC Bayern Anfang November folgte eine schlimme Krise – mit dem Höhepunkt der 1:2-Niederlage in Paderborn kurz vor Weihnachten. Ins Jahr 2020 starteten die Hessen wiederum stark, nach der Corona-Pause verhinderte mangelnde Konstanz allerdings die Attacke auf die Europapokal-Plätze. Hütter hat in der Vorbereitung das Thema Angriffspressing zurück auf die Agenda gesetzt, es soll wieder weniger abgewartet und mehr attackiert werden. Allerdings fehlen dem Österreicher gerade im Angriff mit Dost, Andre Silva oder Goncalo Paciencia die richtigen Spielertypen für diesen Stil.

Was hat sich im Kader der Hessen getan?

Bisher nicht besonders viel. Mit Hoffenheim tauschten die Frankfurter Steven Zuber gegen Mijat Gacinovic aus, der seit dem Pokaltriumph gegen die Bayern 2018 als uneingelöstes Versprechen über den Platz lief. Von Sparta Rotterdam kam mit dem gebürtigen Frankfurter Ragnar Ache (21) ein Stürmer-Talent, das über die Anlagen verfügt, sich in der Bundesliga durchzusetzen. Das hat Dejan Joveljic bisher nicht geschafft – er wurde an den Wolfsberger AC in Österreich verliehen. Eine 20-Millionen-Offerte eines nicht näher genannten Vereins aus der Premier League für Kult-Verteidiger Martin Hinteregger lehnte die Eintracht in dieser Woche ab. Vor allem im zentralen Mittelfeld fehlt noch ein Spieler, der neben dem launischen Japaner Daichi Kamada für die kreativen Momente sorgen könnte.

Wie ist die Frühform und wie sieht das Auftaktprogramm aus?

Die Eintracht bestritt zwei Spiele gegen niederländische Erstligisten: Gegen den PSV Eindhoven mit Trainer Roger Schmidt gab es einen 2:1-Sieg, das Top-Team Ajax Amsterdam zeigte den Frankfurtern beim 2:1-Erfolg allerdings fußballerisch die Grenzen auf. Teilweise wussten sich die Hessen nur mit Härte gegen die technischen Fertigkeiten der Holländer zu helfen. Im DFB-Pokal tritt die Eintracht am Samstag, 12. September, bei Drittligist TSV 1860 München an. Aus dem Vorjahr sollten die Frankfurter allerdings gewarnt sein: Da gab es beim SV Waldhof Mannheim nur einen mühevollen 5:3-Sieg. Das lösbare Auftaktprogramm in der Liga mit Aufsteiger Arminia Bielefeld (H), Hertha BSC (A) und der TSG 1899 Hoffenheim (H) macht einen guten Start in die neue Spielzeit möglich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020