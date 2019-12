Rode verhindert die Niederlage

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Durststrecke in der Fußball-Bundesliga nimmt langsam aber sicher die Ausmaße einer ernsthaften Ergebniskrise an. Nach dem 2:2 (0:1)-Unentschieden am Freitagabend gegen Hertha BSC Berlin warten die Hessen seit mittlerweile vier Partien auf einen Sieg in der Meisterschaft und stecken im Mittelfeld des Klassements fest. Gegen den Hauptstadt-Club mit seinem neuen Trainer Jürgen Klinsmann glichen Martin Hinteregger (65.) und der eingewechselte Sebastian Rode (86.) zumindest noch die Berliner 2:0-Führung nach Toren von Dodi Lukebakio (30.) und Marko Grujic (63.) aus.

„Wir müssen heute enttäuscht sein, denn wir haben sehr viele Chancen herausgespielt, aber haben es nicht geschafft, vorne klar zu Ende zu spielen und ein Tor zu machen“, sagte Rode: „Am Ende müssen wir über den Punkt froh sein, es sollte aber deutlich mehr sein.“

Mit Ausnahme des Europa-League-Coups beim FC Arsenal (2:1) war es für die Eintracht in den vergangenen Wochen miserabel gelaufen. In der Bundesliga setzte es drei Niederlagen in Folge für die Hessen – ein Sieg gegen die in den Abstiegskampf abgerutschte Hertha war fast schon Pflicht, wenn die internationalen Ziele nicht frühzeitig in Gefahr geraten sollten. „Das wird eine ganz spannende Kiste“, hatte der neue Berliner Coach Jürgen Klinsmann im Vorfeld prognostiziert. Beide Teams standen enorm unter Zugzwang.

Bittere Pille durch Lukebakio

In der ersten Halbzeit haderte die Eintracht mit dem fehlenden Spielglück. Nach einer vorsichtigen Anfangsphase, in dem nur Davie Selkes Abseitstor für Berlin für einen kurzen Aufreger sorgte (12.), übernahmen die Frankfurter die Kontrolle und kamen zu guten Gelegenheiten. Almamy Toures Kopfball nach einer Kostic-Ecke parierte Hertha-Keeper Michael Kraft, auch Silvas Nachschuss ging vorbei (20.). Auch, als sich Verteidiger Martin Hinteregger nach einem feinen Doppelpass mit Silva in die Offensive einschaltete, verhinderte der Berliner Torwart die Eintracht-Führung (28.).

Mitten hinein in die Drangphase der Hessen fiel das schmeichelhafte 1:0 für den Hauptstadt-Club. Über die linke Angriffsseite ging es bei einer Umschaltsituation der Hertha ganz schnell, über Plattenhardt und Grujic landete die Kugel bei Lukebakio, der Eintracht-Schlussmann Frederik Rönnow tunnelte (30.).

Diese bittere Pille verdauten die Frankfurter jedoch schnell. Filip Kostic startete auf links durch, seine Hereingabe ließ Paciencia für Daichi Kamada passieren, der zum Ausgleich einschoss (38.). Als die Feierlichkeiten bereits beendet waren, folgte die Ernüchterung. Wegen eines Foulspiels von Kostic, der in der Entstehung des Tors Niklas Stark umriss, erkannte Schiedsrichter Christian Dingert den Treffer nach Videobeweis wieder ab.

Das ärgerte auch den zurzeit verletzten Frankfurter Stammtorhüter Kevin Trapp. „Wir sind die bessere Mannschaft und haben das Spiel im Griff. Was uns noch fehlt, ist das Tor. Wenn wir so weiterspielen, werden wir aber mindestens noch den Ausgleich machen“, prophezeite er in der Pause.

Dafür musste das Team von Adi Hütter im zweiten Abschnitt allerdings erst einmal einen Berliner Abwehrriegel knacken, denn Klinsmann sortierte seine Reihen noch einmal fünf Meter weiter hinten als in der ersten Hälfte. Am Engagement mangelte es nicht bei den Hessen, aber an den Ideen, trotz begrenzter Räume Chancen herauszuspielen. Vieles erinnerte an die kreative Tristesse der Eintracht beim 0:2 vor zwei Wochen gegen Wolfsburg – spätestens, als Grujic nach einer Freistoßsituation zum zweiten Treffer der Hertha einschob (63.). Die Eintracht brauchte eine schnelle Reaktion. Und die lieferte Hinteregger, der per Kopf fast im Gegenzug den Anschlusstreffer besorgte (65.).

Die Eintracht versuchte nun alles, zumindest einen Punkt zu retten. Danny da Costa (78.) und Toure (82.) vergaben zunächst – in der 86. Minute schlug Joker Rode nach einer Kostic-Ecke zu. Zu mehr reichte es nicht mehr.

