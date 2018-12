Rückkehr nach Frankfurt bewegt Kovač

München.Bei seiner zweiten Rückkehr nach Frankfurt möchte Niko Kovač das erste Wiedersehen am liebsten völlig ausblenden. „Das erste Spiel kann man mit dem nicht vergleich“, sagte der Trainer des FC Bayern vor dem Bundesliga-Duell am Samstag (18.30 Uhr) in Erinnerung an das locker-flockige Münchner 5:0 gegen den Pokalsieger im Supercup zu Saisonbeginn. „Das müssen wir vergessen!“

Allenfalls die Emotionen werden bei ihm persönlich ähnlich sein. „Ich freue mich riesig auf das Spiel“, sagte der 47-jährige Kroate gestern. Es ist das Duell Fünfter gegen Dritter, und der Ausgang wird maßgeblich sein für Kovačs Halbjahreszeugnis in München. „Ich habe hier Einiges gelernt für die Zukunft“, bekannte er.

Da Costa verlängert

Für den Rekordmeister geht es gegen die Eintracht um die letzte Weichenstellung für 2019. Sein Team habe die Jäger-Rolle vor dem letzten Hinrundenspieltag völlig angenommen. „Wir sind da. Wir sind jetzt im Windschatten, wir haben uns rangezogen“, sagte Kovač mit Blick auf Spitzenreiter Dortmund. Der Meistertitel ist in der Englischen Woche wieder ins Visier gerückt: „Die Jungs wollen das schaffen, neun Punkte aufzuholen und am Ende zu feiern.“

In Frankfurt gehe es nach den weiteren Ausfällen von Serge Gnabry (Muskelfaserriss) und Renato Sanches (Gelb-Rot-Sperre) darum, noch einmal „alle Kräfte zu bündeln“, sagte Kovač. Jérôme Boateng steht wieder zur Verfügung, auch Kingsley Coman soll trotz einer Prellung am Fuß auflaufen können. „Wir dürfen nicht im Urlaubsmodus sein“, mahnte Kovač. „Wir müssen das Spiel noch ziehen. Dann ist in der Rückrunde Einiges möglich“, sagte Nationalspieler Joshua Kimmich.

„Die Frankfurter werden mit einer anderen Art und Weise spielen als im Supercup, als wir hoch gewonnen haben“, warnte Kapitän Manuel Neuer. In der Tat: In den vier Monaten seit dem ungleichen Duell am 12. August hat die Eintracht unter Kovac-Nachfolger Adi Hütter einen weiteren rasanten Entwicklungssprung vollzogen. „Adi macht einen fantastischen Job. Das ist uns nicht verborgen geblieben. Und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht“, lobte Kovač den Österreicher.

Die Rückkehr ins Frankfurter Stadion bewegt Kovač: „Club und Spieler sind mir ans Herz gewachsen. Das ist eine besondere Verbindung. Ich bin bei der Eintracht-Mitglied auf Lebenszeit.“ Mit seinem Bruder Robert leistete Kovač bis zum Abschied im Sommer tolle Aufbauarbeit. Die Krönung war der DFB-Pokalsieg gegen den FC Bayern. Kovač hofft auf einen freundlichen Empfang - und ein Weihnachtsgeschenk. „Ich hoffe, sie gönnen mir die drei Punkte“, bemerkte der Rückkehrer.

Ein Schlüssel für einen Bayern-Sieg liegt in der Abwehrarbeit. Denn der Höhenflug der Eintracht basiert auf dem Offensivtrio Luka Jovic (12 Tore), Sebastien Haller (9) und Ante Rebic (5). 26 der 34 Eintracht-Treffer erzielte der Paradeangriff. „Die drei machen es gut vorne“, bemerkte Kovač. Dem 20-jährigen Jovic bescheinigt er das Potenzial eines Weltklassespielers. „Links, rechts, Kopfball, er hat alles.“

Frankfurt muss im Topspiel weiter auf Kapitän David Abraham verzichten. „Er wird nicht spielen“, sagte Trainer Hütter über seinen Schützling, der nach wie vor mit einer Wadenverletzung zu kämpfen hat. Auch Makoto Hasebe kommt für einen Einsatz nicht in Frage. Den Vertrag mit Danny da Costa verlängerten die Hessen derweil um ein weiteres Jahr bis 2022. „Danny bringt eine große Dynamik mit. In dieser Saison hat er den nächsten Entwicklungsschub genommen,“ sagte Sportdirektor Bruno Hübner.

