Schlagbarer FC Arsenal

Danny da Costa rechnet sich gegen den FC Arsenal Chancen aus. © dpa

Frankfurt.Danny da Costa hält es für möglich, dass Eintracht Frankfurt in der Europa League wieder für Furore sorgt. „Die Vorfreude ist groß“, sagte der der 24 Jahre alte rechte Flügelspieler vor dem ersten Gruppenspiel am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen Arsenal London. Er hält sogar einen Erfolg über den englischen Premier-League-Spitzenclub für möglich. „Ich glaube, dass uns ein Spiel wie gegen den FC Chelsea gelingen kann“, meinte er. „Wir können Arsenal irgendwie wehtun.“

Der hessische Fußball-Bundesligist hatte in der vergangenen Saison in der Europa League das Halbfinale erreicht und war unglücklich im Elfmeterschießen beim FC Chelsea ausgeschieden. In dieser Spielzeit sind neben Arsenal noch Vitória Guimaraes und Standard Lüttich die Gruppengegner.

„Wir wollen die Gruppenphase wieder überstehen. Diesen Anspruch kann man von vornherein auch so kommunizieren“, sagte da Costa selbstbewusst. Er weiß aber auch, das Frankfurt nun nicht mehr „so krass als Underdog“ angesehen wird, wenngleich man gegen Arsenal „auch nicht der Favorit“ sei.

Zurückhaltende DFB-Ambitionen

Zurückhaltend ist der frühere U-21-Nationalspieler beim Thema DFB-Auswahl. „Ambitionen hat man auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nicht vermessen, wenn ich sage, schon in der Jugend davon geträumt zu haben, in der A-Nationalmannschaft zu spielen“, sagte er. „Ob es realistisch ist, ist etwas anderes. Deshalb mache ich mir nicht jede Woche vor einem Spiel Gedanken darüber.“

Auch ohne die Aussicht, von Bundestrainer Joachim Löw berufen zu werden, will er sich in Frankfurt weiter entwickeln. „Ich möchte mehr Tore erzielen und vorbereiten sowie hinten noch konsequenter verteidigen“, erklärte der in Neuss bei Düsseldorf geborene da Costa. Ein Wechsel ins Ausland kommt für ihn nicht unbedingt infrage. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019