Schon wieder voll im Europa-Fieber

Frankfurt.Kein Tor – das war wohl das Überraschendste an der Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Die Gäste mit ihren Angriffs-Assen Luka Jovic, Ante Rebic und Sébastien Haller konnten nichts ausrichten im Duell der beiden Bundesliga-Aspiranten auf die internationalen Plätze. Am Ende war die Eintracht gut bedient, wie auch Trainer Adi Hütter einräumte: „Über 90 Minuten gesehen war Leipzig besser und hatte mehr Torchancen.“ Schnell richtete sich der Blick beim DFB-Pokalsieger dann auf das erste K.o.-Spiel in der Europa League am Donnerstag bei Schachtjor Donezk.

Unzufrieden mit der Leistung

Hütter habe eine „ganz starke Abwehrleistung“ seiner Mannschaft gesehen, sagte er am Samstag. „Mit allem, was darüber hinaus geht, bin ich weniger zufrieden.“ Deshalb könne er mit dem Punkt gut leben. „Wir haben bei einer Mannschaft mit Champions-League-Ambitionen 0:0 gespielt, also auch einiges richtig gemacht“, befand der Österreicher. „Positiv ist auch, dass wir in der Rückrunde immer noch ungeschlagen sind.“

Ausgerechnet beim Aufeinandertreffen des 32-Tore-Trios aus Frankfurt und des 21-Treffer-Duos Timo Werner/Yussuf Poulsen gab es nichts zu Bejubeln. Gelegenheiten hatten die Leipziger reichlich, die Statistiker notierten 14 Torschüsse. Einer von Willi Orban mit der Hacke wurde von Eintracht-Kapitän Gelson Fernandes für den bereits geschlagenen Nationalkeeper Kevin Trapp mit dem Kopf von der Torlinie gekratzt.

Glücklos agierte aber vor allem Timo Werner. Elf Treffer erzielte der Nationalstürmer bisher, nach einer Grippepause von zwei Spielen hakte es noch beim 22-Jährigen. „Wenn man bedenkt, dass er anderthalb, zwei Wochen eigentlich im Bett lag und kaum Luft zum atmen hatte, fand ich es ordentlich“, meinte RB-Coach Ralf Rangnick.

Anders als Rangnick, der die gesamte Leistung seiner Mannschaft letztlich lobte, aber nicht mit dem Ergebnis zufrieden war, beurteilte Hütter nach dem Stresstest Aufwand und Ertrag. „Die Leistung hat mir nicht gut gefallen, weil wir uns in der Offensive nicht durchsetzen konnten“, betonte der Eintracht-Trainer.

Seine Gala-Angreifer Jovic (14 Tore), Haller (11) und Rebic (7) wurden neutralisiert von der Abwehrreihe der Gastgeber mit drei Innenverteidigern. Und dennoch hätte Frankfurt in der 88. Minute den Spielverlauf fast auf den Kopf gestellt, als der eingewechselte Mijat Gacinovic das Außennetz traf. „Was nicht verdient gewesen wäre“, konstatierte Hütter.

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) muss sich der DFB-Pokalsieger gegen Borussia Mönchengladbach und damit gegen einen weiteren Club aus der Spitzengruppe beweisen.

Zuvor aber steht die mit großer Spannung erwartete Partie in der Königsklasse in Charkiw/Ukraine an. „Es tut uns gut, aus Leipzig einen Punkt mitgenommen zu haben, weil es heute ein richtig schweres Spiel war“, sagte Filip Kostic. „Dennoch dürfen wir uns nicht auf dieser Leistung ausruhen, sondern müssen nach vorne blicken, am Donnerstag wartet auswärts das nächste wichtige Spiel.“

Danny da Costa traf im ZDF-„Sportstudio“ auch nur einmal an der Torwand. Er betonte dennoch, dass man mit „sehr viel Selbstvertrauen“ die nächste Herausforderung in der Europa League angehe: „Wir wollen da so lange wie möglich weitermachen.“

