SGE-Frauen unterliegen Bayern

Frankfurt.Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt haben mit 0:1 (0:0) gegen Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München verloren. Den Siegtreffer für den dreimaligen deutschen Meister erzielte am Sonntag Sydney Lohmann (64. Minute) mit ihrem siebten Saisontor.

Der FC Bayern verteidigte mit dem elften Sieg im elften Spiel seine makellose Bilanz in dieser Spielzeit mit 33:0 Punkten und 32:1-Toren. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis setzte sich gegen das Topteam von der Isar aber gut zur Wehr und hatten vor allem in der ersten Halbzeit sogar mehr Tormöglichkeiten als die Gäste. Doch Laura Freigang vergab in der 10. Minute. Die Top-Torjägerin der Liga scheiterte auch bei ihrem Konter (33.). Die Bayern wurden zwar besser und Lohmann gelang per Kopfball der Führungstreffer. Doch kurz darauf bot sich Virginia Kirchberger die Chance auf den Ausgleich. Sie verpasste eine Hereingabe haarscharf.

Erst Bremen, dann Winterpause

Die Statistik hatte bereits vor der Begegnung gegen die Frankfurterinnen gesprochen. Der letzte Sieg der Hessinnen über den FCB liegt mehr als drei Jahre zurück, das letzte Remis wurde 2014 notiert. Der Arnautis-Truppe bietet sich jedoch noch eine Gelegenheit, mit einem positiven Gefühl ins neue Jahr zu starten: Am Sonntag, 20. Dezember (14 Uhr), treten die Frankfurterinnen beim SV Werder Bremen an. Das Hinspiel hatte die SGE mit 5:1 für sich entschieden. Nach diesem Start in die Rückrunde geht es zunächst in die Winterpause. dpa/red

