Sieben Punkte Vorsprung für Europa

Am Samstag in Dortmund

Gegen einen sonst weitestgehend harmlosen Aufsteiger reichte der Frankfurter Eintracht eine mittelprächtige Vorstellung zum vierten Heimdreier in Serie. „Das war kein ansehnliches Spiel, aber das ist mir letztlich egal“, räumte Eintracht-Trainer Niko Kovac offen ein: „Nach der Niederlage in Stuttgart war ich richtig sauer. Deshalb zählt für mich heute nur der Erfolg.“

Das Fehlen des verletzten Omar Mascarell, der gegen Dortmund am Samstag wieder an Bord sein soll, und von Kevin-Prince Boateng, den Kovac wegen einer Erkältung erst in der Schlussphase einwechselte, machte sich in der Schaltzentrale an allen Ecken und Enden bemerkbar. „Spielerisch können wir es besser, aber wir haben nicht viele Chancen zugelassen“, fand Gelson Fernandes, der neben Startelf-Rückkehrer Jonathan de Guzman in die Anfangsformation rückte. Auch Bobic wollte die nicht gerade attraktive Leistung nicht überbewerten: „Es gibt so Spiele, da ist viel Krampf dabei. Aber der Sieg tut uns gut, wenn wir auf die Tabelle schauen.“

Womit Frankfurts Sportchef nicht ganz Unrecht hat. Mit 42 Punkten liegt die Kovac-Elf nur einen Zähler hinter dem Zweiten Schalke und gleichauf mit dem Dritten Dortmund auf Champions-League-Rang vier. Neun Spieltage vor Saisonende hat die Eintracht sieben Punkte Vorsprung auf die erste nicht-internationale Platzierung. Die Hessen dürfen es sich deshalb durchaus als Qualitätsmerkmal anrechnen lassen, dass sie auch Partien wie gegen Hannover für sich entscheiden. Und noch eine beeindruckende Statistik spricht für die Moral der Eintracht: Auf alle sieben bisherigen Saisonniederlagen ließ Kovacs Mannschaft einen Sieg folgen. „Dass du zwischendrin ein Spiel verlierst, ist ganz normal. Aber wenn du immer mit einem Sieg zurückkommst, gibt das der Mannschaft Selbstvertrauen. Wir fahren jetzt nach Dortmund und schauen, dass wir da was mitnehmen“, stellte Bobic klar.

