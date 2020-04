„Sind nur Beifahrer“

Um Eintracht-Kapitän David Abraham gibt es Wechselgerüchte. © dpa

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat sich für einen Gehaltsverzicht auch beim hessischen Bundesligisten ausgesprochen und will gemeinsam mit seinem Team zur Erhaltung von Arbeitsplätzen beitragen. „Das ganz große Thema ist Solidarität. Deswegen bin ich auch ein Befürworter des Verzichts“, sagte der Österreicher auf einer Pressekonferenz am Montag in Frankfurt. Wegen der zweiwöchigen Quarantäne nach positiven Tests innerhalb der Mannschaft habe es bisher aber noch keine großen Möglichkeiten gegeben, das Thema in Gesprächen zu erörtern.

„Unser Vorstand wird sich Gedanken machen, wie wir Eintracht Frankfurt so bestücken können, dass wir Mitarbeiter mit unserem Verzicht helfen können. Es hat noch keine konkreten Gespräche gegeben, aber ich glaube, dass wir alle bereit sind“, sagte der 50-Jährige, der in der Mainmetropole inzwischen in Kleinstgruppen wieder mit seiner Mannschaft arbeiten kann. Bei einigen anderen Bundesligisten ist der Gehaltsverzicht wegen der Coronavirus-Pandemie schon beschlossene Sache.

PK mit Online-Fragen

Der Bundesliga-Spielbetrieb ist derzeit bis 30. April ausgesetzt, auch Hütter hofft auf eine zügige Fortsetzung ab Mai. „Wir sind auch nur Beifahrer. Wir müssen uns verlassen können, dass man 100 Prozent unseren Sport ausüben kann. Wenn es nicht geht, entscheidet das die Politik und nicht jeder Verein für sich selbst“, sagte Hütter in der zuschauerlosen Pressekonferenz, bei der Fragen online eingeschickt werden konnten. Nach Beendigung der aktuellen Saison – wie auch immer diese aussieht – könnte der Eintracht im Sommer dann auch ein Wechsel auf der Kapitänsposition bevorstehen. Spielführer David Abraham steht nach mehreren Medienberichten vor einem Wechsel in seine Heimat Argentinien, wo er künftig wieder für Independiente spielen könnte. Bei den Hessen besitzt der 33-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020