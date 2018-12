Starker Grujic schockt Kumpel Jovic

Berlin.Erstmals in dieser Saison hat Frankfurts Tormaschine versagt, nimmt man den Supercup als Ouvertüre aus. Nach der zweiten Niederlage nacheinander kehrte die Eintracht deshalb mit viel Frust im Gepäck aus Berlin zurück. Ein junger Mann namens Marko Grujic sorgte gleich mehrfach für den Ärger bei den Hessen: Der Berliner Leihspieler vom FC Liverpool hatte mit seinem ersten Bundesligator den entscheidenden Treffer zum 1:0 (1:0)-Sieg für Hertha BSC gesetzt. Kurz vor dem Ende erhitzte im Olympiastadion ein Zweikampf des Serben mit seinem Landsmann Luka Jovic die Gemüter. „Ich habe einen glasklaren Elfmeter für uns gesehen“, wetterte Eintracht-Coach Adi Hütter. Doch der Einspruch der Video-Assistentin Bibiana Steinhaus im Schiedsrichter-Zentrum in Köln blieb aus.

„Luka beschwert sich immer“, kommentierte Matchwinner Grujic mit einem Lächeln die Aufreger-Szene. „Er hat mich gefragt, warum ich ihn gestoßen habe. Ich habe geantwortet, dass ich ihn nicht berührt habe.“ Grujic und Jovic sind seit der gemeinsamen Jugend bei Roter Stern Belgrad gute Kumpels. Der 20 Jahre junge Jovic hatte mit seinen Angriffskollegen Ante Rebic und Sébastien Haller maßgeblich für den Frankfurter Höhenflug in dieser Saison gesorgt. Nach dem 1:2 zu Hause gegen Wolfsburg und nun dem 0:1 in Berlin ist der erst einmal gestoppt. Erstmals nach dem 0:5-Debakel im August gegen den FC Bayern im Supercup blieb die Eintracht ohne eigenen Treffer.

Hütter ärgert sich

„Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig investiert“, bemerkte Hütter. Und sein Team habe „sicher in der letzten Konsequenz“ nicht so agiert, wie er sich das vorgestellt hatte: „Deshalb ärgere ich mich über die Niederlage.“ Die Eintracht bleibt in der Tabelle zwar auf Rang fünf, Hertha hat als Sechster nach Punkten (23) aber zu den Hessen aufgeschlossen. „Jetzt sollten wir uns schnell auf die nächsten Spiele konzentrieren“, betonte Frankfurts Abwehrchef Makoto Hasebe. Die Berliner Fans waren derweil entzückt von dem neuen Hoffnungsträger Grujic, den Liverpool-Coach Jürgen Klopp für ein Jahr zum Reifen in die deutsche Hauptstadt gegeben hat. „Er ist mit Abstand der beste Mittelfeldspieler bei uns seit meiner Zeit als Spieler“, schwärmte Trainer Pal Dardai: „Er hat ein riesen Potenzial, Spielverständnis, Siegeswillen, eine gute Zweikampfführung.“ Dabei ist der serbische U-20-Weltmeister von 2015 nach einer Verletzungspause noch gar nicht „richtig fit“, verriet der Ungar. „Wenn er richtig fit ist, erwarte ich noch mehr Abschlüsse.“

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic ließ die strittige Elfmeterszene keine Ruhe. „Ich halte mich normal zurück, aber das macht mich fassungslos“, sagte der einstige Hertha-Stürmer. „Ob man in Köln sitzt oder Jerusalem, das muss man sehen. Das macht vieles kaputt, was der Videobeweis erreichen will – mehr Gerechtigkeit“, bemerkte Bobic. Grujic war das egal. Er erwartet jetzt sogar ein Geschenk von seinen Frankfurter Freunden Jovic und Ante Rebic: „Ich glaube, sie müssen mich jetzt zum Abendessen einladen.“ dpa

