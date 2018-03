Strategie der Eintracht geht auf

Anzeige

Die Eintracht tolerierte den Protest, der – wie Hellmann betonte – längst nicht nur von den Ultras kam, sondern weite Kreise der Frankfurter Fanszene hinter sich hatte. „Das ist ein Zeichen des Vertrauens“, erklärte der Frankfurter Vorstand: „Ich kenne viele, die uns jetzt Populismus vorwerfen. Aber wenn man einem Traditionsverein vorsteht und weiß, welche Wucht der entfalten kann, dann muss man alles dafür tun, damit diese Wucht nicht außer Kontrolle gerät. Das ist kein Populismus, sondern Realpolitik.“ Eine Sanktion durch den Deutschen Fußball-Bund könnte die bereits vorbestrafte Eintracht dennoch erwarten, zumal Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl nüchtern anmerkte: „Ich glaube nicht, dass das der Rahmen der Zukunft ist. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass alle Bundesliga-Vereine den Montagsspielen zugestimmt haben.“

In all diesen lauten Nebengeräuschen ging fast unter, dass die Frankfurter sich mit dem verdienten Erfolg gegen den Vizemeister endgültig zu einem ernsthaften Anwärter auf einen Platz in der Champions League entwickelt haben. „Wir haben heute den Klassenerhalt geschafft“, meinte ein schmunzelnder Vorstandschef Fredi Bobic mit Blick auf die 39 Punkte, mit denen die Eintracht momentan auf Platz drei des Klassements rangiert. Und fügte im Ernst an: „Wir wissen, wer im Konzert der Großen alles um uns herum ist. Wir müssen noch einiges draufpacken, um da oben zu bleiben. Aber wenn du vorne dabei bist, versuchst du auch, solange wie möglich da oben zu bleiben.“

Mit welcher Intensität und Leidenschaft die Hessen den Leipzigern nach dem 0:1 durch Jean-Kévin Augustin (13.) den Schneid abkauften, war nichts anderes als beeindruckend. Erst trafen Timothy Chandler (22.) und Kevin-Prince Boateng (26.) zum 2:1, dann verteidigte die Eintracht im Stile eines Spitzenteams den Vorsprung. Halten die Frankfurter dieses erstaunliche Niveau, ist wirklich eine echte Sensation in dieser Saison möglich. Auf Platz sieben hat die Elf von Niko Kovac schon sieben Punkte Vorsprung, und gerade das Heimprogramm mit machbaren Gegnern namens Hannover, Mainz, Hoffenheim, Hertha und Hamburg lässt dieser Eintracht alle Möglichkeiten.

