Streich verzeiht Abraham

Freiburg/Frankfurt.Nach dem Rüpel-Rot für David Abraham las Sportvorstand Fredi Bobic dem Kapitän von Eintracht Frankfurt die Leviten. „David Abraham darf so etwas nicht machen. Er war emotional und hat sich provoziert gefühlt, aber das darf ihm nicht passieren. Das weiß er auch“, sagte Bobic über den Ausraster des 33 Jahre alten Abwehrspielers beim 0:1 Bundesliga-Sonntagsspiel in Freiburg. „Fakt ist, dass es Konsequenzen geben wird.“

Für den Stoß gegen SC-Trainer Christian Streich, der sich danach auf dem Hosenboden wiederfand, erwartet Abraham eine längere Sperre vom Deutschen Fußball-Bund. Ob es auch eine interne Bestrafung für den Argentinier geben wird, blieb zunächst offen. Fest steht, dass Abraham seiner Vorbildwirkung als Kapitän in der turbulenten Schlussphase des Spiels am Sonntagabend nicht gerecht geworden ist.

Immerhin erwies sich Streich nicht als nachtragend. „Der ist halt wild“, sagte der 54-Jährige über Abraham, der sich schon in den Stadion-Katakomben entschuldigt hatte. Für Streich war die Sache damit erledigt: „Hinterher ist Frieden – fertig!“ Im Prinzip ging es dem Trainer bestens. „Ich bin ja auch stabil, ich dehn’ ja immer. Also wenn mich einer umhaut, ist nicht gleich sicher, dass ich verletzt bin.“ Trotz des Bodychecks konnte Streich also auch am Tag danach seine Übungen machen. Wie gut er in Form ist, hatte er schon unmittelbar nach dem 1:0-Sieg unter Beweis gestellt. Noch im Presseraum griff Streich im Sitzen nach seinem Bein – und streckte es bis zum Kopf.

„Je älter du wirst, desto wichtiger ist, dass du beweglich bleibst“, sagte Streich. Er hätte sich kaum mehr Mühe geben können, um das Chaos im Freiburger Schwarzwald-Stadion runterzuspielen. Dass Abraham ihn kurz vor Abpfiff vor der Freiburger Bank abgeräumt hatte? Dass der Argentinier und SC-Profi Vincenzo Grifo nach anschließender Rudelbildung Rot gesehen hatten? „Ich bin schon so lang auf dem Kickplatz, seit 40 Jahren, so ist Fußball halt auch.“ Grundsätzlich habe er ohnehin „keinen Bock auf das ganze Zeug“, also das Theater rund um die hitzige Schlussphase. Konsequenzen wird es dennoch geben.

Niederlage mit Nachwirkungen

Bei der Eintracht wird die Szene und vor allem die zweite bittere Niederlage innerhalb von drei Tagen in der Länderspielpause noch nachwirken. Sechs Spiele innerhalb von 18 Tagen haben ihre Spuren hinterlassen – sowohl physisch als auch mental. Zudem muss Trainer Adi Hütter im Heimspiel am 23. November gegen den VfL Wolfsburg neben Abraham auch auf den nach Gelb-Rot ebenfalls gesperrten Gelson Fernandes verzichten. „Das sind alles unnötige Sperren, die kein Mensch braucht“, sagte Bobic. Hütter hat also reichlich Aufbauarbeit zu leisten, bevor es in die letzte Phase vor der Winterpause geht. In der Bundesliga haben die Hessen als Tabellenneunter mit 17 Punkten den Kontakt zur Spitzengruppe verloren, in der Europa League ist das Ziel Zwischenrunde durch das 1:2 in Lüttich in Gefahr geraten. Dennoch konstatierte Hütter: „Insgesamt sind wir gut unterwegs.“

Das gilt bisher aber nur für die Auftritte vor heimischem Publikum, denn in der Fremde hat die Eintracht in der Bundesliga von fünf Spielen jetzt vier verloren. „Wir hatten unsere Chancen, stehen aber am Ende mit leeren Händen da, obwohl wir bis zum Schluss alles gegeben haben“, sagte Torwart Frederik Rönnow nach dem ordentlichen Auftritt.

Hütter war daher nicht einmal unzufrieden, konnte er seinen Schützlingen doch kaum einen Vorwurf machen. „Was die Punkte angeht, ärgern wir uns, was die Leistung angeht, nicht.“ Ähnliche Töne waren bereits nach den Niederlagen in Leipzig, Augsburg und Mönchengladbach zu vernehmen. Weshalb Abwehrspieler Martin Hinteregger den Blick lieber nach vorne richtete. „Wir haben eine brutale kämpferische Leistung gezeigt, das müssen wir jetzt mitnehmen“, forderte der Österreicher.

