Trapp setzt voll auf Sieg

Marseille.Das große Comeback auf der europäischen Bühne will sich Eintracht Frankfurt von über 65 000 ausgesperrten Zuschauern und einem Einreiseverbot für die eigenen Fans nicht vermiesen lassen. Beim Geisterspiel wartet am heutigen Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) nicht nur eine merkwürdig einsame Kulisse auf das Team von Trainer Adi Hütter, sondern in Vorjahresfinalist Olympique Marseille auch einer der härtesten Prüfsteine in der Europa League. „Das ist eine knackige Gruppe“, sagte Hütter. „Aber ich sehe eine Chance, und diese Chance möchten wir beim Schopf packen.“ Der Coach weiß: Marseille und Lazio Rom sind echte Europa-Schwergewichte.

Der heiße Auftakt an der Mittelmeerküste ist für den deutschen Pokalsieger aber mehr als ein gewöhnliches Fußballspiel, spätestens seit diesem Dienstag. Nach den UEFA-Sanktionen gegen die Franzosen, die wegen wiederholter Vergehen zu einem Geisterspiel verdonnert wurden, dürfen Eintracht-Fans nicht einmal in die Stadt reisen.

Das Aufenthaltsverbot gilt zwischen 8 und 24 Uhr. „Im Ergebnis sperrt man uns als völlig unbeteiligte Dritte nicht nur von einem Spiel sondern aus einer ganzen Stadt aus. So kann das nicht weitergehen“, schimpfte Vorstand Axel Hellmann. „Wir fühlen uns um einen großen Europa-Auftritt betrogen.“

Die große Party- und Reiselust, die Eintracht-Fans vor knapp fünf Jahren unter anderem in Bordeaux unter Beweis stellten, muss diesmal also bis zum zweiten Auswärtsspiel warten. Sportlich hingegen will die Eintracht wie 2013 sofort da sein und in der kniffligen Gruppe mit Marseille, Lazio und Apollon Limassol für Überraschungen sorgen. „Wir haben eine geile Gruppe. Es ist gut für uns, diese Situation gemeinsam zu erleben“, sagte Mittelfeldspieler Gelson Fernandes. Der Schweizer kennt die Gegner bestens, hat sowohl in Italien als auch in Frankreich schon gespielt.

Die Eintracht sieht die Europa League in erster Linie als riesige Chance. Das Wort Dreifachbelastung gibt es in Frankfurt aus zwei Gründen nicht: Zum einen ist der Titelverteidiger im Pokal an Ulm gescheitert, zum anderen wird der Wettbewerb ausschließlich positiv wahrgenommen. „Ihr werdet von mir nie hören, wir sind jetzt müde. Wir freuen uns riesig auf Europa“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Und gegen den Vorjahresfinalisten soll gleich eine Überraschung gelingen. „Wir kommen hierher, um zu gewinnen, auch gegen Marseille“, betonte Torhüter Kevin Trapp gestern in den Stadionkatakomben. Der 28-Jährige referierte in Deutsch und Französisch, übersetzte seine eigenen Antworten und schien dabei sogar wichtiger zu sein als Trainer Adi Hütter. Dieser kann dem Geisterspiel sogar einen positiven Aspekt abgewinnen. „Vorteil ist, dass die Spieler dich besser hören und verstehen können“, sagte Hütter.

Angst, die erhöhte Belastung durch Europa wie zuletzt Freiburg und Köln mit Abstiegskampf in der Liga zu bezahlen, hat Bobic nicht. „Wir können es auch positiv sehen. Alle drei Tage spielen, das ist doch super“, sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer. dpa

