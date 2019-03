Ultras bitten um Pardon

Frankfurt.Die Ultra-Gruppierung von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich am Rande des Heimspiels gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) für das Fehlverhalten einiger ihrer Mitglieder bei der Europa-League-Auswärtspartie gegen Inter Mailand (1:0) entschuldigt. „Das Spiel in Mailand gegen Inter war eines der größten der jüngeren Vereinsgeschichte. Dass die Stimmung im Anschluss trotzdem eisig war, lag vor allem an den Leuchtspuren. Das war scheiße und ist durch nichts – gar nichts – zu entschuldigen“, hieß es auf Plakaten, die rund ums Stadion verteilt wurden. Die Führung der Ultras kündigte auch „persönliche Konsequenzen“ an, bei denen es um Rücktritte gehen könnte.

Auf die Strafzumessungen durch die Uefa dürten die Verlautbarungen keinen Einfluss haben. Das Verfahren der Disziplinarkommission wird am 28. März verhandelt. Die Eintracht-Fans sind Wiederholungstäter. Nach dem Spiel bei Lazio Rom (Abbrennen von Pyrotechnik, Werfen von Gegenständen, Platzsturm, diverse Sachbeschädigungen) im Dezember, hatte die Uefa einen Fan-Ausschluss für ein Auswärtsspiel auf Bewährung ausgesprochen. Jetzt droht der SGE, dass im Viertelfinal-Hinspiel bei Benfica Lissabon am 11. April keine Eintracht-Fans zugelassen werden. red

