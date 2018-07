Umbruch als erste Aufgabe

Anzeige

Das Resultat der bisherigen Einkaufstour von Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic ist noch überschaubar. Die Verpflichtung von Lucas Torro vom spanischen Zweitligisten CA Osasuna ist so gut wie besiegelt. Torro soll die Position von Mascarell im defensiven Mittelfeld einnehmen. Als weitere Zugänge stehen der dänische Nationaltorwart Frederik Rönnow als Hradecky-Nachfolger und sein Ersatzmann Felix Wiedwald sowie Mittelfeldspieler Nikolai Müller (Hamburger SV) fest.

Ab Samstag ins Trainingslager

Für den Profi ist Frankfurt eine Art Neufang nach einem Kreuzbandriss, den er sich zu Beginn der vergangenen Spielzeit bei einem „Hubschrauber-Jubel“ zuzog. „Der Trainer will offensives Spiel, das gut für einen Offensivspieler“, meinte Müller. Allerdings will Hütter die Eintracht-Profis nicht losstürmen lassen, wie die Young Boys Bern, die er mit 82 Toren zur Schweizer Meisterschaft geführt hatte. „Ich will nicht nur einen Plan A haben, sondern möchte Variabilität“, erklärte er. „Nur bedingungslos stürmen, geht in der Bundesliga nicht.“

Die am Samstag beginnenden Reise ins Trainingslager in die USA mit zwei Testspielen will er auch dazu nutzen, die Spieler und „die Menschen“ dahinter besser kennenzulernen. Zu den sportlichen Zielen wollte er sich hingegen noch nicht äußern.

