Unerwartete Verstärkung für die Eintracht

Frankfurt.Danny da Costa wählte nach dem glücklichen Einzug in die K.o.-Phase der Europa League deutliche Worte. „Wir können ja mal in London anrufen und uns bedanken, dass sie uns den Arsch gerettet haben“, polterte der Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt mit Blick auf die Schützenhilfe von Gruppensieger FC Arsenal in Lüttich. Der Frust über die 2:3-Heimschlappe gegen Vitoria Guimarães sorgte vor

...