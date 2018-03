Unglückliche Eintracht

Anzeige

Dortmund.Blamage in der Europa League, Erfolgserlebnis in der Bundesliga – Borussia Dortmund hat eine positive Reaktion auf das Krisengerede gezeigt. Nur drei Tage nach dem dürftigen Auftritt gegen Salzburg (1:2) gelang dem Team von Trainer Peter Stöger mit dem am Ende dramatischen 3:2 (1:0) gegen den Tabellennachbarn Eintracht Frankfurt ein wichtiger Schritt in Richtung Champions League.

Vor 81 360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgten Marco Russ (12./Eigentor) und Matchwinner Michy Batshuayi (77./90.+4) am Sonntag für den hart erkämpften Erfolg des Tabellendritten. Dagegen musste die Eintracht trotz des zweimaligen zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Luka Jovic (75.) und Danny Blum (90.+1) erstmals in dieser Saison drei Auswärtsschlappen in Serie hinnehmen.

BVB-Coach Stöger rotiert

„Natürlich bin ich jetzt sehr erleichtert, weil ich zuletzt nicht mehr getroffen hatte. Das war ein sehr wichtiger Sieg“, sagte Joker Batshuayi, der erst in der 62. Minute eingewechselt worden war. „Wenn man in der 94. Minute den Siegtreffer schießt, ist natürlich auch der Faktor Glück auf deiner Seite“, so Stöger im TV-Sender „Sky“ und räumte ein, dass die jüngsten Diskussionen „nicht spurlos an der Mannschaft“ vorbeigegangen seien. Als Reaktion auf das dürftige Spiel gegen Salzburg ließ Stöger kräftig rotieren und beorderte gleich vier neue Profis in die Startelf. Selbst vermeintliche WM-Kandidaten wie Mario Götze und Julian Weigl mussten zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen.