Vor wichtigem Schritt

Frankfurt.Verlieren verboten! Unter diesem Motto will Eintracht Frankfurt im Nachholspiel am Mittwoch bei Werder Bremen den Befreiungsschlag von Wolfsburg veredeln und mit einem Sieg einen vorentscheidenden Schritt zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga machen. „Es ist für beide Mannschaften ein wichtiges und bedeutsames Spiel“, betonte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Dienstag. „Wir haben die Möglichkeit, uns weit weg zu entfernen.“

Mit einem Auswärtserfolg im 100. Bundesligaduell beider Teams (20.30 Uhr/Sky) würden die Hessen ihren Vorsprung vor dem Tabellenvorletzten auf zehn Punkte ausbauen und das Polster zu Fortuna Düsseldorf auf dem Abstiegsrelegationsplatz auf acht Zähler vergrößern.

Doch Vorsicht ist geboten: Werder scheint das Schlimmste hinter sich zu haben, hat aus den jüngsten drei Spielen sieben Punkte geholt und kann mit einem Sieg den Abstiegsplatz verlassen. „Sie haben drei Spiele nacheinander zu Null gespielt. Das ist eine Mannschaft, die jetzt geschlossener verteidigt und weit mehr Stabilität hat als vor drei, vier Wochen“, warnte Hütter.

Klare Vorgaben

Der 50 Jahre alte Österreicher hat für seine Schützlinge daher einen klaren Matchplan entwickelt. „Wir müssen aktiv sein und immer wieder attackieren. Es gilt, mit Ruhe und Überzeugung aufzutreten“, sagte Hütter. Den größeren Druck sieht er aufseiten der Bremer: „Werder ist unter Zugzwang.“

Verzichten muss der Tabellen-zwölfte aus Hessen neben dem langzeitverletzten Stürmer Gonçalo Paciência auch auf Defensivspieler Gelson Fernandes, der sich am vergangenen Samstag beim 2:1-Sieg in Wolfsburg eine muskuläre Verletzung zugezogen hat.

Ansonsten kann Hütter personell aus dem Vollen schöpfen. Was er auch tun will. Dass Offensivmann Daichi Kamada und Mittelfeldspieler Sebastian Rode nach bisher vier Gelben Karten von einer Sperre ausgerechnet im Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 am kommenden Samstag bedroht sind, spielt für ihn keine Rolle. „Deswegen jongliere ich mit der Aufstellung jetzt nicht herum“, betonte Hütter.

Kamada hat einen Lauf

Zumal vor allem Kamada zuletzt sehr auffällig agierte. Der Japaner traf sowohl beim 3:3 gegen den SC Freiburg als auch in Wolfsburg, wo er den Siegtreffer erzielte. „Er hat zuvor etwas Pech an den Schuhen gehabt“, sagte der Coach. „Jetzt hat er einen guten Lauf – genau wie André Silva.“ Der Portugiese war ebenfalls in beiden Spielen erfolgreich.

Keine Relevanz haben für Hütter die verbalen Scharmützel, die es vor dem eigentlichen Termin Anfang März gegeben hatte. Die Partie war damals von der Deutschen Fußball Liga abgesagt worden, weil die Frankfurter ihr Europa-League-Zwischenrundenspiel bei Red Bull Salzburg wegen eines Orkans erst 24 Stunden später als geplant austragen konnten und dadurch nur knapp zwei Tage zur Regeneration gehabt hätten. Die Verlegung der Partie war von den Bremern scharf kritisiert worden. „Das ist drei Monate her und spielt für mich überhaupt keine Rolle mehr“, sagte Hütter zu den Werder-Spitzen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020