Wankender Premier-League-Riese

Frankfurt.Makoto Hasebe ließ nach der Sternstunde gegen Benfica Lissabon keinen Zweifel daran, welche Zielsetzung er für das Europa-League-Halbfinale gegen Chelsea London hat. „Das wird eine ganz schwere Aufgabe. Aber für uns ist alles möglich. Mein Hunger, noch einen Titel zu holen, ist groß“, betonte der 35-jährige Eintracht-Abwehrchef. Und Vorstand Axel Hellmann ergänzte selbstbewusst: „Natürlich sind wir Außenseiter, aber vielleicht müssen wir uns langsam daran gewöhnen, dass wir Champions-League-Mannschaften schlagen können. Wir setzen in Europa Glanzlichter für die Bundesliga.“ Mit einem knappen Ergebnis im Hinspiel in Frankfurt sei an der Stamford Bridge „vieles möglich“.

Die Hessen werden von einer riesigen Euphorie getragen, während bei Chelsea große Anspannung herrscht. Trainer Maurizio Sarri war trotz des Tor-Feuerwerks seines Teams um Superstar Eden Hazard beim 4:3 gegen Slavia Prag genervt. „Wie immer in den letzten zwei Monaten sind wir schlecht in die zweite Halbzeit gestartet. Das war in den letzten zehn Spielen schon so. Das ist schwer zu verstehen“, kritisierte der Italiener. Der Einzug in das Halbfinale war nach dem 1:0 im Hinspiel nie wirklich in Gefahr, doch die Nachlässigkeiten in der zweiten Halbzeit wurmten den ehrgeizigen Coach: „Ein Riesenproblem für uns.“ Der im Vorjahr verpflichtete Coach freut sich nun auf Frankfurt als Halbfinal-Gegner und strahlt Zuversicht aus, dass sein Team auch diese letzte Hürde auf dem Weg ins Finale von Baku am 29. Mai überspringen wird.

In der Premier League will Chelsea nun zunächst aber am Ostermontag als Tabellenfünfter mit einem Pflichtsieg gegen Burnley den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen wahren. Sollte nicht zumindest noch Platz vier gelingen, wäre man auf den Gewinn der Europa League angewiesen, um sich für die Königsklasse zu qualifizieren.

In den bisherigen zwölf Saison-Spielen in der Europa League hat Sarris Team bei elf Siegen und einem Remis einen glänzenden Lauf und verbucht die beeindruckende Treffer-Quote von 30:7 Toren. Die Eintracht ist also gewarnt. Größten Anteil daran hat Weltmeister Olivier Giroud, der gegen Prag dank seines zehnten Saisontreffers für einen Vereinsrekord in der Europa League sorgte. „Ich liebe es, deutsche Mannschaften zu spielen. Dort herrscht eine gute Atmosphäre. Wir erwarten ein wirklich hartes Spiel“, meinte der Franzose erwartungsfroh vor den Duellen mit den Hessen. „Sie sind ein gutes Team mit guten Stürmern, daher müssen wir fokussiert und vorsichtig sein“, äußerte Giroud auf der Vereins-Homepage.

Giroud lobt Eintracht-Stürmer

Ob der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger im Hinspiel am 2. Mai bei der Eintracht auflaufen kann, ist ungewiss. Der Ex-Stuttgarter laboriert an einer Knieverletzung und fehlte daher im Viertelfinal-Rückspiel. Bei der Eintracht verpasst Ante Rebic das Hinspiel aufgrund einer Gelb-Sperre definitiv. (mit dpa)

