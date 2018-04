Anzeige

Frankfurt.Frankfurt. Niko Kovacs Daumen ging direkt nach dem Schlusspfiff nach oben. Zwar gratulierte der Trainer von Eintracht Frankfurt damit primär dem Schiedsrichtergespann um Daniel Siebert für eine gute Leistung - die Geste hätte aber auch sinnbildlich für das gehobene Niveau des richtungsweisenden Duells um die Qualifikation für den Europapokals zwischen den Hessen und der TSG 1899 Hoffenheim stehen können. Mit dem leistungsgerechten 1:1 (0:0) behaupten die Frankfurter ihre drei Punkte Vorsprung auf die Kraichgauer, die als Siebter in ihrer starken aktuellen Form aber ebenfalls ein heißer Kandidat für den Europapokal bleiben.

„Wir haben heute zwei Punkte verloren, in der ersten Halbzeit hatten wir einige gute Chancen in Führung zu gehen“, meinte Hoffenheims Serge Gnabry, der die Eintracht-Führung von Luka Jovic (49.) mit einer feinen Einzelaktion in der 56. Minute egalisiert hatte. Sein Trainer war vom Spiel begeistert, vom Ergebnis nur bedingt. „Das war Werbung für die Bundesliga“, sagte Julian Nagelsmann: „In der ersten Halbzeit müssen wir mindestens ein Tor schießen. Dennoch ist der Punkt für uns etwas wert, weil wir ein gutes Restprogramm haben und Frankfurt ein schweres. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, dann können wir noch oben reinrutschen. Für uns ist weiterhin alles möglich.“

Nach einer Abtastphase erfüllte das Sechs-Punkte-Spiel um Europa die Erwartungen vollauf. Die Hoffenheimer, bei denen Havard Nordtveit in der Abwehr Kevin Vogt (Magen-Darm) ersetzte, überließen den Hessen häufig den Ball - hatten aber die ersten richtig gefährlichen Aktionen. Mark Uth schickte Serge Gnabry in die Gasse, der knapp verzog (34.), Andrej Kramaric hätte mit einem unkonventionellen Volley-Außenrist-Versuch aus 22 Metern an den Innenpfosten beinahe Eintracht-Schlussmann Lukas Hradecky düpiert (37). Dennoch konnte die TSG von Glück sagen, nicht mit einem Rückstand in die Pause zu gehen: Nach einer Ecke parierte zunächst Oliver Baumann in Weltklasse-Manier den Schuss des ungedeckten Marco Russ aus kürzester Distanz, bevor Pavel Kaderabek den Nachschuss ins leere Tor durch Luka Jovic mit einer artistischen Grätsche vereitelte (42.).