Dortmund.Für Kevin-Prince Boateng (Bild) ist die Last-Minute-Niederlage bei Borussia Dortmund eine bittere Enttäuschung, aber nicht das Ende der Hoffnung auf den Einzug in einen europäischen Wettbewerb. „Wir werden versuchen, oben dran zu bleiben und dürfen uns nicht hängen lassen“, appellierte Eintracht Frankfurts Mittelfeld-Routinier nach dem 2:3 (0:1) und vor dem Rhein-Main-Derby am Samstag gegen Mainz 05.

Nach einem „überragenden Spiel“ gegen den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga in der zweiten Halbzeit habe man „mit erhobenen Haupt“ den Platz verlassen können, betonte Boateng. „Das war wieder ein Lernprozess. Es wirft uns nicht zurück, überhaupt nicht.“

Eintracht-Cheftrainer Niko Kovac ärgerte sich zwar über die fehlende Cleverness und die vermeidbare Niederlage, ihm ist aber nicht bange, dass der Höhenflug der Hessen nun zu Ende gehen könnte. „Wenn wir in Dortmund zweimal zurückkommen, muss man das eigentlich über die Bühne kriegen“, befand Kovac. „Wir werden aber wieder aufstehen, das ist unsere Mentalität.“ Nach einem so positiven Saisonverlauf könne die Eintracht „nur noch gewinnen“ und habe „nichts mehr verlieren“. Kovac: „Alles, was jetzt noch dazu kommt, ist ein Bonus.“