Zwei klare Botschaften

Frankfurt.Dem Kniefall als sichtbaren Protest gegen Rassismus ließ Pierre Kunde Malong ein noch deutlicheres Statement folgen. „Als Schwarze haben wir genug Ungerechtigkeiten erlitten, und wir müssen zusammenarbeiten, um dagegen anzukämpfen. Auf die Knie zu fallen, um die Bewegung für schwarze Menschenleben zu unterstützen, wird nicht aufhören, bis es weltweit größere Veränderungen gibt“, schrieb der umjubelte Torschütze zum 2:0 (1:0) des FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt auf Instagram.

Für die Protestaktion erhielt der 24 Jahre alte Kameruner von FSV-Trainer Achim Beierlorzer genauso viel Beifall wie für den Siegtreffer. „Ich finde es absolut richtig und kann das nur unterstützen“, sagte Beierlorzer. „Es geht um menschliches Verhalten und darum, menschlich zu sein. Daher finde ich es in Ordnung, solch ein Statement zu setzen.“

Wichtiges Lebenszeichen

Mit dem ersten Sieg seit Ende Februar – damals gelang ebenfalls ein 2:0 gegen Schlusslicht SC Paderborn – sendeten die Rheinhessen zugleich ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga und erhöhten den Druck auf die Konkurrenz. „Für uns war das ein ganz, ganz wichtiger Sieg“, resümierte FSV-Trainer Achim Beierlorzer.

Die in zuletzt fünf erfolglosen Spielen angestaute Anspannung entlud sich bei dem 52-Jährigen beim Abpfiff in einem lauten Jubelschrei, der bis unter das Dach der leeren Frankfurter Arena zu hören war. „Man hat gesehen, dass der absolute Wille auf unserer Seite war. Man wird dafür nicht immer belohnt, aber heute hat es geklappt“, stellte Beierlorzer erleichtert fest.

Mit 31 Punkten ist der Tabellen-15. längst noch nicht gerettet, doch der neunte Erfolg im 24. Bundesliga-Duell mit schwachen Frankfurtern gibt den Mainzern Mut und Selbstvertrauen für den Saison-Endspurt. „Aus dem Derbysieg können wir Kraft schöpfen. Es bleiben noch vier Spiele, vier Finals, wo wir alles geben müssen“, sagte Innenverteidiger Moussa Niakhaté, der in der 43. Minute per Kopf zum 1:0 getroffen hatte. Schon am kommenden Sonntag kann im Heimspiel gegen den ebenfalls gefährdeten FC Augsburg der nächste Schritt gemacht werden. „Da wollen wir wieder mit der absoluten Entschlossenheit, dem Willen und der Begeisterung auftreten, wie wir das heute getan haben“, sagte Beierlorzer und betonte: „Ich möchte in keine Rechenspiele einsteigen.“

Auch Kunde, der 13 Minuten nach seiner Einwechslung für die Entscheidung gesorgt hatte (77.), weiß um die längst noch nicht gebannte Abstiegsgefahr. „Wir sind immer noch in einer gefährlichen Lage“, sagte der Mittelfeldspieler. „Wir müssen weiter kämpfen und die Köpfe oben behalten.“

Das gilt für den 24 Jahre alten Kameruner im doppelten Sinne – sowohl auf als auch neben dem Platz. Denn mindestens genauso wichtig wie der Sieg war ihm nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd die politische Botschaft. „Wenn es Ihnen unangenehm ist, wenn jemand auf die Knie geht, stellen Sie sich vor, wie unangenehm es ist, in einer rassistischen Gesellschaft leben zu müssen“, schrieb Kunde und appellierte: „Lasst es uns besser machen.“

Besser machen muss es auch Eintracht Frankfurt. Der maue Auftritt diente nicht gerade als Mutmacher für das Pokal-Halbfinale beim Branchenprimus Bayern München.

„Bayern ist der Favorit, aber wir werden unsere Chance suchen und müssen uns zugleich steigern, um mithalten zu können“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter nach der ernüchternden Heimpleite gegen Mainz. Durch die Niederlage hat sich das Thema Europa League für die Hessen wohl endgültig erledigt – es sei denn, die Frankfurter schaffen am Mittwoch wie schon 2018 beim Final-Triumph in Berlin eine Pokal-Sensation. „Bayern ist aktuell eine Übermannschaft. Nichtsdestotrotz ist es ein Spiel und wir werden versuchen, so gut es geht zu bestehen“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner.

Dafür bedarf es jedoch einer enormen Steigerung, denn gegen Mainz enttäuschte die Eintracht auf ganzer Linie. „Ich ärgere mich über das Ergebnis genauso wie über die Leistung, die nicht zufriedenstellend ist“, resümierte Hütter. „Mainz war agiler, hatte in den entscheidenden Zweikämpfen die Nase vorne und hat verdient gewonnen.“ dpa

