Zwischen Tränen und Stolz

London.Das Hängen ihrer Köpfe ist die Antwort auf den Schmerz. Als die epochale Fußball-Schlacht an der Stamford Bridge vorüber ist, fährt die Enttäuschung den Spielern von Eintracht Frankfurt mit voller Wucht in die Glieder. Die Hessen hatten den großen FC Chelsea „an den Rand einer Niederlage gebracht“, wie Trainer Adi Hütter später sagen wird, aber in der finalen Lotterie des Elfmeterschießens

...