2010 in der DEL: Das Jahr der Außenseiter

Siebenmal Meister in neun Jahren, von 2005 bis 2013 führte in der Deutschen Eishockey Liga kaum ein Weg an den Eisbären vorbei. Nur zweimal wurde die Dominanz der Berliner unterbrochen: Unter Coach Greg Poss jagten die Adler Mannheim in der Saison 2006/07 durch die Liga, drei Jahre später holte ein Club den Titel, der inzwischen längst aus dem Eishockey-Oberhaus verschwunden ist: Kulttrainer

...