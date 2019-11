Alavaara möchte an Zeitplan festhalten

Krefeld/Mannheim.Die Zeiten, in denen die Deutsche Eishockey Liga (DEL) alleine entschied, was sie für richtig hielt, sind vorbei. Längst gibt der Verband das Tempo im deutschen Eishockey vor. Dank der jüngsten Erfolge des Nationalteams und professionellerer Strukturen im Deutschen Eishockey-Bund (DEB) ist dessen Einfluss auch auf die DEL massiv gewachsen. Durch einen inszenierten medienwirksamen Auftritt von DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel am Rande des Deutschland Cups am vergangenen Wochenende in Krefeld scheint die Liga nun zum Handeln gezwungen zu sein. Dadurch könnte am Ende gar schon zur kommenden Saison ein jahrelanger Wunsch des DEB in Erfüllung gehen: die Ausländerreduzierung in der Liga.

„Auf einmal ist deutlich Zug in der Sache“, sagte Charly Fliegauf von den Grizzlys Wolfsburg, selbst ein Kritiker dieser Forderung, nach einigen Meetings mit Manager-Kollegen in dieser Woche. „Wir wollen alle das Gleiche: Dass wir eine starke Nationalmannschaft haben. Es geht darum, mehr deutsche Spieler in die Liga zu bekommen“, sagte Fliegauf. Er räumte ein, den bisherigen Fahrplan der Liga wohl nicht halten zu können. Der bisherige DEL-Plan sieht vor, ab 2021 über eine Reduzierung der sogenannten Importspieler zu sprechen. Bis dahin sinkt die Zahl der pro Team zugelassenen Spieler über 23 Jahren sukzessive. Dem DEB ist dies nicht genug. Er fordert eine Reduzierung von derzeit neun pro Team und Spiel zugelassenen ausländischen Spielern auf sechs bis 2026. Und damit möge man bitteschön mal beginnen, meinte Schaidnagel nun. „Meiner Meinung nach darf da keine Zeit verloren werden“, sagte er, und auch DEB-Präsident Franz Reindl befand: „Die Zeit ist reif.“ Der Zeitpunkt des Vorstoßes war geschickt gewählt. Beim Deutschland Cup zeigten viele DEB-Neulinge gegen die Schweiz, Russland und Slowakei, dass die Spielerbasis für das Nationalteam größer geworden ist.

Mannheims Manager Jan-Axel Alavaara versteht die aufkommende Hektik nicht. „Wir sprechen regelmäßig über viele Themen, auch über die Ausländerreduzierung. Der Zeitplan dazu steht“, erklärte der Schwede auf Nachfrage dieser Zeitung. „Es gibt immer verschiedene Meinungen. Immerhin gibt es 14 Clubs in der DEL. Was alle Beteiligten wollen, ist, das deutsche Eishockey zu verbessern. Da hat nicht jeder nur seinen Club im Sinn“, sagte Alavaara, der seit eineinhalb Jahren in Mannheim tätig ist. Adler-Gesellschafter Daniel Hopp ist zugleich Vize-Präsident des DEB. Wie gehen beide mit dieser Konstellation um? „Daniel arbeitet in höchstem Maße professionell. Eine Beeinflussung mir gegenüber, was den Club angeht, hat es noch nie gegeben“, versicherte der Manager. dpa/jako

