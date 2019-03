An der Schwelle zum Meilenstein

Edmonton.Die Rekordjagd in seiner bislang persönlich besten NHL-Saison nimmt kein Ende. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl steht nach der nächsten Gala-Vorstellung ganz dicht vor einem weiteren Meilenstein seiner noch jungen Karriere. Nach seinem ersten Hattrick in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL beim 8:4 (5:1, 2:3, 1:0) gegen Marco Sturms Los Angeles Kings fehlt dem deutschen Top-Star noch ein Punkt, um die magische Marke von 100 Scorer-Zählern in einer Saison zu durchbrechen. Das gelang zuvor noch keinem deutschen Spieler in der weltbesten Liga.

„Das nimmt unglaubliche Züge an und ist einfach phänomenal. Ein großer Moment für das deutsche Eishockey“, sagte DEB-Chef Franz Reindl. Der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes ist gerade in seiner Funktion als Exekutivmitglied des Weltverbandes in Nordamerika unterwegs und verfolgte Draisaitls Leistung am Abend mit einem Staunen. „Ein großer Abend. Das ist echt aufregend. Es hat ja auch lang genug gedauert“, sagte Draisaitl selbst zu seinem ersten NHL-Dreierpack.

„Zu ihm gibt es einfach nichts mehr zu sagen. Sein Lauf im Moment ist unglaublich“, meinte Bundestrainer Toni Söderholm. Der Finne darf sich Hoffnungen auf einen WM-Einsatz des 23-Jährigen im Mai in der Slowakei machen. Trotz des Sieges und seiner drei Tore plus einer weiteren Vorlage bleiben die Play-off-Chancen der Oilers kurz vor dem Ende der Hauptrunde gering.

Draisaitl aber zählt schon jetzt zu den herausragenden Akteuren in dieser Spielzeit. Mit 99 Scorerpunkten ist der Ex-Spieler der Mannheimer Jungadler drittbester Profi der Liga – noch vor Weltstars wie Sidney Crosby (Pittsburgh) oder Stanley-Cup-Sieger Alexander Owetschkin (Washington). In der Torschützenliste liegt Draisaitl mit nun 46 Treffern aus 76 Spielen hinter dem Russen Owetschkin (49) auf Rang zwei.

Drei Tore fehlen dem Sohn des früheren Nationalspielers Peter Draisaitl, um den Clubrekord eines Oilers-Spielers zu brechen: Vor genau 30 Jahren gelangen Jimmy Carson 49 Tore in einer Spielzeit. „Ich versuche, gar nicht darüber nachzudenken. Ich will mir diesen Druck nicht auferlegen. Ich bin einfach glücklich mit meiner Saison“, sagte Draisaitl gewohnt zurückhaltend.

Bundestrainer Söderholm lobt

„Er hat diesen Touch in der Offensive, der gefährlich ist“, lobte dagegen Söderholm. „Hinzu kommt, dass er sich offensichtlich blind mit seinem Nebenmann versteht. Wenn zwei so starke und talentierte Spieler miteinander harmonieren, geschieht auf dem Eis immer Entscheidendes“, sagte Söderholm. Mit „seinem Nebenmann“ ist Edmontons Superstar Connor McDavid gemeint – dem mit 112 Punkten zweiterfolgreichsten Spieler der Liga. Der 22 Jahre alte Kanadier gilt für viele Experten derzeit als bester Spieler der Welt, stand am Dienstag aber deutlich im Schatten seine kongenialen Mitspielers Draisaitl, der mal wieder zum besten Spieler der Partie gewählt wurde.

Einen Hattrick erzielte auch Ryan Nugent-Hopkins. Erstmals schaffte somit seit 33 Jahren wieder ein Oilers-Duo je drei Tore im selben Spiel. „Ich freue mich für sie. Das war echt cool“, meinte McDavid. dpa

