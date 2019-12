Christoph Ullmann beendet Eishockey-Karriere

Christoph Ullmann (r.), hier im Duell gegen Tommi Huhtala. © Binder

Mannheim/Augsburg.

Der ehemalige Adler-Spieler Christoph Ullmann beendet nach der laufenden Spielzeit seine Karriere als Eishockey-Spieler. Dies gab er in einem Video auf seiner Facebook-Seite bekannt. Ullmann war 19 Jahre in der DEL-Profieishockeyliga aktiv. „Diese Saison wollen wir noch einmal alles raushauen und alles geben und dann freu ich mich auf die Zeit danach, alte Weggefährten, viele bekannte Gesichter und Freunde dann neben der Eisfläche wiederzutreffen“, sagte Ullmann in dem Video.

Christoph Ullmann war von 2003 bis 2008 und von 2011 bis 2018 Spieler der Mannheimer Adler. In der Saison 2011/2012 war Ullmann der erfolgreichste Scorer der Play-Offs. Als Ullmann die Adler nach zwölf Spielzeiten verließ, hatte er in 561 DEL-Spielen 135 Tore und 145 Torvorlagen für die Mannheimer erzielt. Zuletzt spielte Christoph Ulmann bei den Augsburger Panther. (onja)