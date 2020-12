Corona verhindert Lukaschenko-Trip

Berlin.Wegen Corona-Infektionen ist die Spitze des Eishockey-Weltverbandes am Dienstag nicht wie geplant zu einem Treffen mit dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko nach Minsk gereist. Der Schweizer IIHF-Präsident René Fasel teilte mit, sowohl er selbst als auch der deutsche Generalsekretär Horst Lichtner hätten sich mit dem Coronavirus infiziert und für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Das Treffen mit Lukaschenko, um das in der Vorwoche ersucht worden sei, ist bis auf weiteres verschoben.

Dabei sollte es unter anderem um die Eishockey-WM 2021 gehen, die in der belarussischen Hauptstadt Minsk und Lettlands Hauptstadt Riga geplant ist. Das Turnier ist nicht nur wegen der politischen Situation in Belarus umstritten, sondern auch wegen des Umgangs des Landes mit der Coronavirus-Pandemie. Das Turnier um die Weltmeisterschaft soll vom 21. Mai bis zum 6. Juni 2021 stattfinden. dpa

