Das Wundertüten-Team

Uwe Krupp. © dpa

Köln.Für eine kitschig-schöne Geschichte taugt das erstaunliche Comeback von Uwe Krupp als Trainer bei seinem Heimatclub Kölner Haie nicht. Der 5:0-Kantersieg gegen Wolfsburg erschien genauso absurd wie die Bilanz von 17 Niederlagen am Stück zuvor. Das Ende der Horrorserie in der DEL hinterließ mehr Fragen als Erleichterung – schon an diesem Freitag geht es für Krupps Wundertüten-Team weiter, es muss sich in Iserlohn beweisen und am Sonntag gegen Straubing bestehen.

„Wollt ihr uns verarschen?“, schallte es durch die riesige Arena, als sich der erste Sieg des achtmaligen deutschen Meisters in diesem Jahr in seiner Deutlichkeit abzeichnete. Pure Freude fühlt sich anders an, bei Teilen der Fans herrschte gereizte Stimmung, trotz des Siegs gab es Pfiffe. „Dass nicht jeder zufrieden ist, tut mir leid. Aber ich freue mich für die Spieler und die Mannschaft“, sagte der gebürtige Kölner und Ex-Haie-Profi Krupp, der bereits zwischen 2011 und 2014 seinen Heimatclub gecoacht hatte.

Fünfeinhalb Jahre später soll der zweimalige Stanley-Cup-Sieger erneut helfen. Dies gelang auf Anhieb eindrucksvoll, der Negativeintrag in die Geschichtsbücher blieb dem Club erspart. Mit einen weiteren Niederlage hätten die als Mitfavorit in die Saison gestarteten Haie den Negativrekord der Schwenninger Wild Wings und des früheren Erstligisten Freiburg eingestellt. „Natürlich sind wir sehr erleichtert, dass diese Geschichte damit jetzt zu Ende geht“, sagte Haie- und Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller.

Wie ein Heilsbringer gefeiert wurde Krupp aber nicht. Beim früheren Bundestrainer schien man gar als Einzigem aufrichtige Freude zu spüren. Geschäftsführer Philipp Walter dagegen musste unangenehme Fragen beantworten, und den Spielern war der Erfolg des zuvor formschwächsten gegen das formstärkste Team der Liga peinlich. Bei den Toren hatte es wenig Jubel gegeben.

Müller in Erklärungsnot

„Komische Gefühlslage. Man ist froh gewonnen und auch so gut gespielt zu haben. Trotzdem ist einem das auch unangenehm, wenn man sieht, was doch möglich ist“, bekannte Müller mit gesenktem Blick.

Die Spiele zuletzt, teilweise kaum auf DEL-Niveau, hatten Krupps Vorgänger Mike Stewart den Job gekostet. „Ich bin davon überzeugt, dass keiner dieser Spieler 17 Mal verlieren will. Dass es nach einem Trainerwechsel so ein Ergebnis gibt, solche Geschichten schreibt der Sport ab und zu“, sagte der in Erklärungsnot geratene Walter. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020