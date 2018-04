DEG holt Kreis zurück

Anzeige

Düsseldorf.Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Düsseldorfer EG will mit Harold Kreis an der Bande wieder an alte Erfolge anknüpfen. Der Traditionsclub gab die Verpflichtung des ehemaligen deutschen Nationalspielers als neuen Cheftrainer bekannt. „Die DEG ist eben mehr als ein normaler Club und hat auch bei mir in den zwei Jahren zwischen 2008 und 2010 viele positive Spuren hinterlassen“, sagte der 59-Jährige, der zwischen 1980 und 1997 für den Mannheimer ERC und die Adler 891 Spiele machte. Er erzielte 116 Tore und gab 382 Assists. 1980 und 1997 wurde Kreis mit Mannheim Meister und genießt in der Quadratestadt Heldenstatus. Von 2010 bis 2013 arbeitete er als Trainer bei den Adlern.

Bei der DEG erhielt er einen Vertrag bis 2020. Zuletzt war Kreis vier Jahre als Trainer in der Schweiz beim EV Zug tätig. mast/dpa