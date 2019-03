Die Krönung einer epischen Hauptrunde

Der 1. März 2019 wird in die Geschichte der Deutschen Eishockey Liga eingehen. Nie zuvor hat ein Team eine bessere Hauptrunde absolviert als die Adler Mannheim in der Saison 2018/2019. Das steht nach dem 6:2 des Spitzenreiters am Freitagabend beim Tabellendritten in Augsburg und noch vor dem abschließenden Spiel gegen die Kölner Haie am Sonntag (14 Uhr) in der ausverkauften SAP Arena

