Die Silbermedaille jetzt schnell vergolden

Auch hinter den Kulissen hat sich seit der Heim-WM vor acht Jahren beim Verband vieles gewandelt. Im Sommer 2014 löste Reindl, Olympia-Bronzemedaillengewinner von 1976, den umstritten Uwe Harnos als Präsidenten an. Der frühere Nationalspieler richtete ein neues Präsidium mit Adler-Gesellschafter Daniel Hopp, Berthold Wipfler und Marc Hindelang ein, entwickelte neue Ideen und ehrgeizige Ziele. Inzwischen ist der DEB, der lange in finanziellen Problemen steckte, konsolidiert. Wie der Gewinn von der Heim-WM 2010 schnell aufgebraucht werden konnte und Minusbeträge in sechsstelliger Höhe zustande kamen, konnte sich Reindls Vorgänger Harnos nicht erklären. Die Einnahmen der Heim-WM 2017, laut Reindl 1,8 bis zwei Millionen Euro, werden nun unter anderem in Fördermaßnahmen für den Nachwuchs, Personal und Trainer gesteckt.

Sportdirektor Schaidnagel, enger Mitarbeiter von Sturm, treibt die neu ausgerichtete Nachwuchsarbeit voran. Das Ziel, bis 2026 so weit voranzukommen, dass Deutschland bei großen Turnieren um Medaillen mitspielt, ist mit dem ersten olympischen Edelmetall im Eishockey seit 42 Jahren früher erreicht als erhofft.

Motivation für den Nachwuchs

Den Schwung will auch die DEL in den Alltag übertragen, der am Mittwoch weitergeht. Reindl setzt auf eine höhere Wertschätzung für die deutschen Profis bei den Clubs und rechnet mit Besuchen der Silbergewinner in TV-Studios. „Hoffentlich gibt es einen Boom. Für das deutsche Eishockey ist das extrem wichtig und hoffentlich eine Motivation an die Jugend, die wir auch brauchen“, sagte Sturm nach dem 3:4-Drama gegen die Russen.

Die nordamerikanische Fachzeitschrift „The Hockey News“ spekulierte, Kinder in Deutschland könnten sich die Olympioniken als Vorbild nehmen. „Und anstelle zu versuchen, der nächste Franz Beckenbauer, Michael Schumacher oder Dirk Nowitzki zu werden, wollen sie vielleicht, dass ihre Eltern ihnen eine Hockey-Ausrüstung kaufen und sie beim Hockey anmelden, um der nächste Patrick Hager zu werden.“

Dass die neuen deutschen Sportlieblinge in der Konstellation von Pyeongchang auch in Zukunft begeistern werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Obwohl direkt nach dem Finale erwartete Rücktritte vorerst ausblieben, steht wohl ein Umbruch bevor: Elf der 25 Olympioniken haben die 30 überschritten.

Zudem werden Nordamerika-Profis um Eishockey-Star Leon Draisaitl, die bei Olympia wegen des Verbots der NHL nicht dabei waren, schon bei der WM vom 4. bis 20. Mai DEL-Profis verdrängen. dpa

