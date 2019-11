Dominik Kahun schlägt Ex-Club

Pittsburgh.Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun von den Pittsburgh Penguins hat das Wiedersehen mit seinem Ex-Club Chicago Blackhawks für sich entschieden. Beim 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)-Erfolg nach Penaltyschießen verwandelte Jared McCann den entscheidenden Alleingang. Allerdings zog sich Superstar Sidney Crosby im Spiel am Samstag eine Unterkörper-Verletzung zu. In der Tabelle der nordamerikanischen Profiliga NHL rangieren die Penguins auf dem dritten Platz in der Metropolitan Division.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam beim 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)-Heimsieg der Colorado Avalanche nicht zum Einsatz. Stattdessen hütete Pavel Francouz das Gehäuse. Die Aufholjagd der Calgary Flames mit Tobias Rieder wurde nicht gekrönt. Die Kanadier zogen gegen den amtierenden Champion St. Louis Blues mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) nach Verlängerung den Kürzeren. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.11.2019