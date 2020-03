Draisaitl adelt Noebels

Stuttgart.Auch NHL-Star Leon Draisaitl tauchte bei dieser außergewöhnlichen Eishockey-Gala auf einmal im Bild auf. Aus seiner Wahlheimat Edmonton war der Oilers-Stürmer zugeschaltet, grinste über witzige Kommentare, die zeitgleich mit seinem Gast-Auftritt online einliefen. Und er lobte den Berliner Marcel Noebels, den besten Spieler der DEL-Saison, für sein „Super-Jahr“.

In diesen schwierigen Zeiten der Coronavirus-Pandemie war die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abrupt abgebrochen, die für den 14. März in Wolfsburg geplante Gala abgesagt worden. Die herausragenden Akteure wurden dennoch ausgezeichnet – nur eben virtuell.

Stützle gewinnt Fan-Wahl

Statt wie bei einer üblichen Gala zweimal auf die Bühne gebeten zu werden, wurde Eisbären-Profi Noebels am Samstag zweimal mit Videobild zugeschaltet. Der Olympia-Zweite von 2018 wurde als „Spieler des Jahres“ und „Stürmer des Jahres“ verkündet, nahm aus der Ferne Glückwünsche von Moderator Patrick Ehelechner entgegen. Fans konnten die Live-Show auf diversen Kanälen verfolgen. „Ich freue mich riesig“, sagte Noebels. DEL-Trainer, -Manager und -Kapitäne ebenso wie Experten und Fachjournalisten hatten für ihn abgestimmt. Mit 23 Toren und 26 Vorlagen hatte er großen Anteil daran, dass die Eisbären die Vorrunde als Vierter abschlossen.

Der Pokal für die Ehrung wird nachgereicht. Ebenso wie bei seinem künftigen Teamkollegen Mathias Niederberger aus Düsseldorf, dem stärksten Torhüter, beim künftigen Kölner Maury Edwards (Ingolstadt), dem „Verteidiger des Jahres“, und bei Tim Stützle (Mannheim), der von Fans zum „Rookie des Jahres“ gewählt wurde. Unter die Top-Drei hatten es auch die Mannheimer Borna Rendulic (Stürmer) und Mark Katic (Verteidiger) geschafft.

Es lief nicht alles reibungslos bei der erstmals virtuell gestalteten Gala. Die geplante Schalte mit Verbandspräsident Franz Reindl klappte nicht, bei NHL-Goalie Philipp Grubauer gab es zunächst technische Probleme. Auch bei Straubings Tom Pokel dauerte es, bis der „Trainer des Jahres“ im Bild war. dpa/cr

