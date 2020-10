Draisaitl im Haie-Training

Köln.Eishockey-Top-Stürmer Leon Draisaitl hält sich ab sofort bei den Kölner Haien fit. Der Topscorer der nordamerikanischen Profiliga verbringt sich nach dem Saisonende in Nordamerika und einem anschließenden Urlaub auf Mallorca gerade Zeit in seiner Heimatstadt und trainiert von nun an bei den Haien mit. Das bestätigte der Club der Deutschen Eishockey Liga am Montag.

Die Hoffnungen der Eishockey-Fans in Deutschland, Draisaitl könnte auch ein paar Spiele für die Haie in der DEL machen, dürften sich indes kaum erfüllen. Corona-bedingt dürfte die kommende NHL-Saison erst Anfang 2021 beginnen. Und noch ist unklar, wann die DEL-Runde startet. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.10.2020