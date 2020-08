Draisaitl trifft, aber Edmonton verliert

Edmonton.Die Edmonton Oilers sind trotz eines Treffers von Topscorer Leon Draisaitl und vermeintlichen Heimvorteils mit einer Niederlage in die NHL-Play-offs gestartet. Gegen die auf Platz zwölf der Western Conference der abgebrochenen regulären Saison gerade so in die erweiterten Play-offs gekommenen Chicago Blackhawks unterlag Edmonton am Samstagabend mit 4:6 (1:4, 1:2, 2:0).

Dabei hatte Draisaitls Teamkollege Connor McDavid bereits in der dritten Minute nach Vorlage des deutschen Nationalspielers für die Führung der Oilers gesorgt. Nach vier Gegentreffern innerhalb von sieben Minuten brachte Draisaitl sein Team zum Beginn des zweiten Drittels noch einmal heran. Doch Chicagos Dominik Kubalik entschied mit einem Doppelpack die Partie. Draisaitl gelang noch sein dritter Scorerpunkt des Abends, Edmonton liegt aber in der Best-of-five-Serie zurück. dpa

