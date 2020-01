Druck auf U 20 wächst

Alexandr Romanov stoppt den deutschen Stürmer Justin Schütz. © dpa

Ostrava.Das deutsche U-20-Team spielt bei der Eishockey-WM der Junioren in Tschechien gegen den Abstieg. Die Auswahl um Kapitän Moritz Seider verlor ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Russland klar mit 1:6 (0:2, 0:3, 1:1) und belegt zum Abschluss der Vorrunde den fünften und letzten Platz der Gruppe B.

Nur die ersten vier Nationen ziehen ins Viertelfinale ein. Dem Aufsteiger aus Deutschland war ein Sieg gegen Gastgeber Tschechien gelungen. Gegen Russland erzielte Nino Kinder (Winnipeg Ice) den Ehrentreffer kurz vor Schluss.

Gegen Kasachstan, das Schlusslicht der Gruppe A, geht es in drei Partien um den Klassenerhalt in der Top-Division. Die erste Partie findet am Donnerstag (10 Uhr/live bei MagentaSport) statt. Die weiteren Spiele sind am 4. und 5. Januar angesetzt (jeweils 11 Uhr).

„Es war heute nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Die Russen waren zweikampf- und laufstark und haben wenig zugelassen. Somit sind sie der verdiente Sieger“, sagte U-20-Bundestrainer Tobias Abstreiter. Nachdem Russland bislang wenig überzeugt hatte, steigerte es sich gegen Deutschland. „Wir kämpfen nun gegen Kasachstan um den Verbleib in der Top-Division – wir müssen dann bereit sein, uns durchzusetzen“, sagte Abstreiter. cr/dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.01.2020